Erdbeben in Indonesien: arche noVa organisiert humanitäre Hilfe

Dresden (ots) - Mitarbeiter und Trinkwasseraufbereitungsanlagenstehen für den Start in das Katastrophengebiet auf Sulawesi bereitNach der Doppelkatastrophe von Erdbeben und Tsunami in Indonesienbereitet arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. einenNothilfeeinsatz vor. Zwei Experten von arche noVa werden in denkommenden Tagen in die Katastrophenregion auf Sulawesi aufbrechen.Derzeit organisiert das Team die Ausfuhr derTrinkwasseraufbereitungsanlagen.Mit voraussichtlich zwei kompakten Filtrationsanlagen vom TypSkyhydrant soll das Team ausfliegen. Sie können die Grundversorgungvon rund 2.200 Menschen sichern und sollen so die drohende Gefahrdurch wasserbedingte Krankheiten abwenden. Das Team wird bei Bedarfweitere Notfallmaßnahmen umsetzen. Erste Berichte von vor Ortbestätigen den enormen Bedarf im Bereich der Trinkwasserversorgung.arche noVa kooperiert bei diesem Einsatzfall eng mit demBündnispartner Arbeiter Samariter Bund von "Aktion DeutschlandHilft".arche noVa ruft zu Spenden für die Nothilfe nach dem Erdbeben inIndonesien auf:IBAN: DE78 8502 0500 0003 5735 00BIC: BFSW DE 33 DREStichwort: Erdbeben und Tsunami IndonesienAchtung Redaktionen: Es stehen Gesprächspartner für Interviews zurVerfügung. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an die Pressestelle.arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. ist eineinternational tätige Hilfsorganisation, die sich auf Wasser- undSanitärversorgung sowie Hygieneaufklärung spezialisiert hat. Seit1992 unterstützt arche noVa Menschen, die durch Krisen, Konflikte undNaturkatastrophen unverschuldet in Not geraten. Von der schnellenKatastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu nachhaltigen Projektender Entwicklungs-zusammenarbeit arbeitet arche noVa mit einheimischenPartnerorganisationen und den betroffenen Menschen nach dem Prinzipder Hilfe zur Selbsthilfe zusammen. Hierzulande fördert der Vereindas Globale Lernen in Form von Schulprojekttagen, außerschulischerJugendarbeit, Erwachsenenbildung und der Fachstelle Globales Lernenin Sachsen. www.arche-nova.orgPressekontakt:Margret ThiemePressereferentin arche noVaTel: 0176 624 831 50Original-Content von: arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V., übermittelt durch news aktuell