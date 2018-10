Erdbeben Indonesien: Caritas weitet Nothilfe in abgelegene Gebiete aus

Freiburg (ots) - Gesamtes Ausmaß der Katastrophe auch nach siebenTagen nicht absehbar - Caritas gibt weitere 600.000 Euro für NothilfeNach dem Erdbeben und dem Tsunami in Indonesien weitet Caritasinternational ihre Soforthilfe im Hinterland der Insel Sulawesi aus.Gemeinsam mit der indonesischen Partnerorganisation Yayasan IDEP hatCaritas international ein Nothilfeteam gebildet. Von der Stadt Posoim Osten Sulawesis aus werden die Mitarbeiter Soforthilfe in jenenGebieten der Insel leisten, die die die Rettungsteams noch nichterreicht haben. "Die Verwüstungen durch das Erdbeben im Hinterlandsind extrem, hier liegt kein Stein mehr auf dem anderen", beschreibtDieter Rachbauer, Nothilfe-Koordinator von Caritas international, dieSituation vor Ort. "Die Menschen dort brauchen sieben Tage nach derKatastrophe endlich Hilfe. Sie können nicht mehr länger warten."Das Nothilfeteam von Caritas international und Yayasan IDEP wirdsogenannte Familien-Sets verteilen. Diese enthalten Plastikplanen,dünne, faltbare Matratzen, Taschenlampen, Decken, Regenjacken undNahrungsmittel (Reis, Tee, Zucker, Salz, Pflanzenöl, Kekse) sowieKüchenutensilien, Hygieneartikel und Moskitoschutzmittel. "Wir müssendie traumatisierten und schutzlosen Menschen dringend mit demNötigsten versorgen und stärken", appelliert Dieter Rachbauer. "Sonstdrohen schwere Krankheiten bis hin zum Tod."Caritas international hat für diese Nothilfe 100.000 Eurobereitgestellt. Mit weiteren 500.000 Euro wird Caritas internationalin den nächsten Tagen Notunterkünfte für die obdachlos gewordenenMenschen finanzieren. Nach offiziellen Angaben hat das Erdbeben70.000 Häuser zerstört, nahezu 1.600 Menschen sind gestorben,mindestens 200.000 Menschen benötigen humanitäre Hilfe. Ein weitererAnstieg der Opferzahlen ist zu befürchten, da die Rettungsteams nochnicht alle Regionen der Insel Sulawesi erreicht haben.Caritas international, das Hilfswerk der Deutschen Caritas,koordiniert die Hilfe nach dem Erdbeben mit der indonesischenKatastrophenschutzbehörde und den Caritasverbänden vor Ort. Caritasinternational arbeitet seit vielen Jahren in Indonesien und unterhältdort ein eigenes Büro.Hinweis an die Redaktionen:Die Caritas international-Mitarbeiter in Indonesien, DieterRachbauer und Anke Wiedemann, stehen für Interviews zur Verfügung.Kontakt über:Reiner Fritz (Tel. 0179 5279180) oderLinda Tenbohlen (Tel. 0157 74963932)Spenden mit Stichwort "Erdbeben Indonesien" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, BIC: BFSWDE33KRLOnline unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinEvangelische BankIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02BIC: GENODEF1EK1Stichwort: Katastrophenhilfe weltweitOnline unter: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Hrsg.: Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Reiner Fritz (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell