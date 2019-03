Erbsendrink statt Kuhmilch: PRINCESS AND THE PEA ist Europas erste Milchalternative auf Erbsenbasis - proteinreich, vegan, allergenfrei (FOTO)

Finanztrends Video zu



Rosenheim (ots) -PRINCESS AND THE PEA heißt das neue Getränkesortiment aufErbsenbasis, das eine echte Alternative zu herkömmlicher Milchbietet. PRINCESS AND THE PEA ist reich an pflanzlichem Protein,vegan, allergenfrei und punktet mit einem hervorragenden Geschmackganz ohne Gemüsenote.Wer Milch mag, sich aber abwechslungsreich oder vegan ernährenmöchte, greift zu pflanzlichen Alternativen. Mit PRINCESS AND THE PEAkommt jetzt ein Erbsendrink auf den Markt, der auf die Vorteile derErbse als heimisches Superfood setzt.Die Produkte beinhalten Pflanzenprotein, welches mengenmäßigvergleichbar ist mit dem Eiweißgehalt klassischer Kuhmilch.Zusätzlich ist der Erbsendrink mit Calcium angereichert und mitOmega-3-Fettsäuren enthaltendem Rapsöl verfeinert. Damit bietetPRINCESS AND THE PEA die Möglichkeit veganen Trinkgenusses beigleichzeitiger Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen. Aber auchfür den Gaumen ist PRINCESS AND THE PEA ein neuartiges Erlebnis: DieDrinks schmecken nicht nach Gemüse und erinnern sowohl in derKonsistenz als auch in der Sensorik eher an klassische Milch.Entwickelt hat dieses innovative Markenkonzept der RosenheimerGetränkespezialist DrinkStar. DrinkStar ist damit der erste Anbietereines Erbsendrink-Sortiments in Europa.An den Start geht die Innovation in umweltfreundlichen 1 LiterGetränkekartons mit einem plakativen Packungsdesign, das aus demSegment der Milchalternativen optisch heraussticht. DieGeschmacksrichtungen bestehen aus zwei funktionalen Sorten "Originalungesüsst" und "Original mit Ballaststoff Inulin". Hinzu kommen dieVerwöhnvarianten "Schoko", "Vanille" und "Kaffee"."PRINCESS AND THE PEA ist von Natur aus laktose-, gluten- undallergenfrei und damit das ideale Getränk für die steigende Zahl anVerbrauchern mit Lebensmittelallergien oder Nahrungsintoleranzen",erläutert Roland Bittermann, Geschäftsführer von DrinkStar. "Hinzukommt, dass insbesondere junge Menschen der Massentierhaltung sowiedem global gesteuerten Anbau von Lebensmittelrohstoffen und derenweiten Transportwegen kritisch gegenüber stehen. Diesen Konsumentenwollen wir mit PRINCESS AND THE PEA eine echte Alternative bieten."So werden die Erbsen ausschließlich in Europa angebaut und sind freivon Gentechnik. Die hohe Proteinergiebigkeit der Erbsen führt zueinem verhältnismäßig geringen Anbauflächen- und Wasserverbrauch undunterstützt damit den Umweltschutz. "Dies kann nicht jedesMilchalternativprodukt so von sich behaupten", sagt RolandBittermann.PRINCESS AND THE PEA ist vielfältig nutzbar: als purerTrinkgenuss, zur Verfeinerung von Kaffee oder Tee und von Müsli sowiebei der Zubereitung von Speisen. Rezepte und Tipps sowieBezugsquellen findet der Verbraucher auf der Websitewww.princess-and-the-pea.com oder dem Online-Shophttps://shop.princess-and-the-pea.com.PRINCESS AND THE PEA® ist ein eingetragenes Markenzeichen derDrinkStar GmbH Rosenheim.Über DrinkStar GmbH, das Unternehmen hinter PRINCESS AND THE PEA:Der Rosenheimer Getränkespezialist DrinkStar GmbH ist Tochter derSymrise AG, Holzminden, agiert jedoch als eigenständige Marketing-und Vertriebsgesellschaft in der alkoholfreien Getränkeindustrie. Jenach Absatzmarkt vergibt DrinkStar entweder Lizenzen oder bieteteinen eigenen Vertrieb für die Getränkemarken DEIT, FRUCADE, GRÖBI,TRi TOP sowie für SPEZI (in Einwegpackungen) und stellt dazuKonzentrate für die Abfüllung sowie die kompletten Marketing- undWerbekonzepte für die vielfach marktführenden Produkte zur Verfügung.Mit PRINCESS AND THE PEA bietet DrinkStar erstmals einGetränkesortiment als pflanzliche Milchalternative an und betritt einneues Marktsegment.Weitere Informationen:DrinkStar GmbHMarketingleitungVolkmar GoebelÄußere Oberaustr. 36/5D-83026 RosenheimTel.: +49 8031-2434-20volkmar.goebel@drinkstar.dePressestelle:Kerstin Richter-ÖstreicherTelefon +49 172-8330933richteroestreicher@gmail.comOriginal-Content von: DrinkStar GmbH, übermittelt durch news aktuell