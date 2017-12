"Er wird einfach nur Mensch"/ Heinrich Bedford-Strohm zum Weihnachtsfest 2017

Hannover (ots) - Der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzendeder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich Bedford-Strohmwird am Vormittag des Heiligabends den Kälteschutz derLandeshauptstadt München besuchen, den das Evangelische Hilfswerk -eine Tochtergesellschaft der Inneren Mission München - betreut.Das Kälteschutz-Programm der Stadt München wendet sich primär anobdachlose Zuwanderer aus dem ost- und südosteuropäischen Raum, diesich in der Stadt aufhalten, ist aber nicht auf diese Gruppenbeschränkt. Ziel ist: Niemand soll in München auf der Straßeerfrieren.In seiner Weihnachtsbotschaft bezeichnet Bedford-Strohm dieWeihnachtsfreude als "stärkste Medizin gegen den Virus desNationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösenFanatismus":"Weihnachten ist das Fest der Liebe. In Jesus kam Gott als Menschin die Welt. Er wurde geboren in einer Krippe in Bethlehem. Jesus warJude, aber seine Botschaft von Gottes Liebe hat alle Ländergrenzenübersprungen. Denn Gottes Liebe gilt jedem Menschen auf dieser Erde.Darum ist der christliche Glaube eine große Bewegung der Humanitätund der Hoffnung. Gott wird Mensch. Er wird nicht zuerst Deutscher,Amerikaner, Russe oder Chinese. Er wird einfach nur Mensch. Und legtdamit den Keim zu einer Revolution der Menschenliebe, der größtenRevolution, die die Welt je gesehen hat. Die Weihnachtsfreude in sovielen Ländern der Erde, die von dieser Revolution der Menschenliebezeugt, ist die stärkste Medizin gegen den Virus des Nationalismus,der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus, mit dem wires gegenwärtig zu tun haben."Rund 8,5 Millionen Menschen besuchen Heiligabend die Gottesdiensteevangelischer Kirchen in Deutschland. Radio und TV öffnen darüberhinaus mehreren Millionen Menschen den Weg in einen der an denFesttagen übertragenen Gottesdienste. Der EKD-RatsvorsitzendeHeinrich Bedford-Strohm wird am Ersten Weihnachtstag um 10 Uhr in derMünchner St. Matthäus-Gemeinde predigen.Hannover, 22. Dezember 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell