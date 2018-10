Er war einer der Flüchtlinge, die mit Angela Merkel ein Selfie gemacht haben / Nun bedankt sich Anas Modamani im stern per Brief bei der Kanzlerin / Andere Autoren fordern hingegen ihren Rücktritt

Hamburg (ots) - Es ist einer der symbolträchtigsten Augenblickeihrer Kanzlerschaft: Als Angela Merkel im Sommer 2015 einFlüchtlingsheim in Berlin besucht, schießt der damals 19-JährigeSyrer Anas Modamani ein Selfie mit ihr. Die Kanzlerin und derFlüchtling, das Bild geht um die Welt. Drei Jahre später wendet sichModamani im stern an die Kanzlerin. "Für mich sind Sie eine Heldin",schreibt er. "Ich wünsche Ihnen, dass Sie durchhalten. Sie sind einestarke Frau."Modamani ist einer von zwölf Autoren, die sich im aktuellen stern,der an diesem Donnerstag erscheint, per Brief an Merkel richten.Unter ihnen sind Politiker wie der ehemalige griechischeFinanzminister Yanis Varoufakis, aber auch Prominente,Wissenschaftler und Menschen wie Pfleger Alexander Jorde, der Merkelim vergangenen Jahr in einer Wahlsendung mit den schlechtenBedingungen in der Pflege konfrontierte.Viele der Autoren setzen sich kritisch mit der Amtszeit Merkelsauseinander. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP)bescheinigt der Kanzlerin zwar, das Land mit ruhiger Hand durch dieFinanzkrise gelotst und damit Schlimmeres verhindert zu haben. InVerbindung gebracht werde die Kanzlerin aber vor allem mit ihrerFlüchtlingspolitik, die Kubicki als "Zeitenwende" bezeichnet. Merkelhabe nicht mehr viel Zeit, um für dieses Thema eine Lösung zu finden."Um Ihr 'Wir schaffen das' auch wirklich umzusetzen, müssen Sie nichtnur klären, wie wir das schaffen, sondern was das 'Das' letztlichist", schreibt Kubicki. Er kritisiert zudem, dass Merkel all dieJahre keine Vision gehabt habe. "Ihre Kanzlerschaft steht leider auchfür ein Verkümmern unserer Debattenkultur, für Aussitzen stattProblemlösungen."Auch der Historiker Andreas Rödder beklagt in seinem Brief, dassbei den großen Volksparteien Sprachlosigkeit herrsche. Nach 18 Jahrenan der Spitze der CDU sei es daher Zeit für Merkel, auf dem kommendenParteitag im Dezember den Vorsitz zu räumen. "Wichtiger als dasmachtpolitische Kalkül ist unsere Verantwortung für die Demokratie,gerade jetzt", meint Rödder, der auch Mitglied der CDU ist.Noch einen Schritt weiter geht Jörg Meuthen. Der Vorsitzende derAfD fordert Merkel in seinem Brief zum Rücktritt vom Amt derBundeskanzlerin auf. "Machen Sie den Weg frei für eine Politik, dieden Schaden Ihrer Regierungszeit mühsam wieder gutmachen wird."Andere Autoren bestärken die Kanzlerin hingegen in ihrem Handeln."Lassen Sie sich von den finsteren Propheten nicht beeindrucken, dasEnde einer Karriere sieht anders aus", schreibt Entertainer HaraldSchmidt. "Ich weiß, wovon ich spreche."Neben den bereits erwähnten Personen haben noch die PolitologinUlrike Guerot, die Rentnerin Anita Pixberg, der Geschäftsführer derUfa Nico Hoffmann, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts fürPolar- und Meeresforschung Antje Boetius und der CDU-Landrat inBautzen Michael Harig einen Brief an die Kanzlerin geschrieben.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell