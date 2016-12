"Er war eine der prägenden Gestalten der Deutschen Sozialethik nach dem Krieg"/Der Vorsitzende des Rates der EKD zum Tod von Trutz Rendtorff

Hannover (ots) - "Trutz Rendtorff war eine der prägenden Gestaltender evangelischen Sozialethik in Deutschland nach dem Krieg. Alslangjähriger Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortungder Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat er wichtigeinhaltliche Impulse für grundlegende Denkschriften wie dieDemokratiedenkschrift oder die Wirtschaftsdenkschrift der EKDgegeben. Ich bin dankbar für allen persönlichen Austausch und allewohlwollende Begleitung, die ich von ihm bis ins hohe Alter erfahrendurfte", würdigte der Vorsitzende des Rates der EKD, LandesbischofHeinrich Bedford-Strohm.Der international renommierte evangelische TheologieprofessorTrutz Rendtorff ist im Alter von 85 Jahren an Heiligabend nachlängerer schwerer Krankheit in München gestorben.Von 1968 bis 1999 lehrte er an der evangelisch-theologischenFakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München SystematischeTheologie und war eine wichtige Stimme der evangelischen Kirche. Alsrenommierter Sozialethiker beschrieb Rendtorff ethischeGrundpositionen der Kirche. Als Vorsitzender der Kammer fürÖffentliche Verantwortung der EKD brachte Rendtorff grundlegendePositionspapiere auf den Weg. So zum Beispiel die Friedensdenkschrift(1981), die Demokratiedenkschrift (1985) und dieWirtschaftsdenkschrift (1991). In der EKD-Synode und derGeneralsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen KircheDeutschlands (VELKD) setzte sich der Theologe für ein offenesChristentum und einen Protestantismus als "Institution der Freiheit"ein.Hannover, 27. Dezember 2016Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell