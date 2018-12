Hamburg (ots) - "Es fühlt sich an, als hätte auch ich den Preisgewonnen", sagt der 29 Jahre alte Iraker Omar Abdal-Dschabbar imGespräch mit dem Hamburger Magazin stern. Abdal-Dschabbar hat diejesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad, 25, die am kommendenMontag in Oslo mit dem Friedensnobelpreis geehrt wird, vor vierJahren aus der damals vom "Islamischen Staat" beherrschten StadtMossul im Nord-Irak herausgeschmuggelt und ihr damit das Lebengerettet. Weil seine Hilfe für Murad bekannt wurde, mussteAbdal-Dschabbar kurz darauf selbst aus dem Irak fliehen. Heute lebter in der sächsischen Kleinstadt Torgau. Zur Preisverleihung an NadiaMurat ist er nicht eingeladen."Er war für mich fast so etwas wie ein Bruder", schreibt Murad inihrer 2017 erschienenen Autobiografie über Abdal-Dschabbar. Nachdemsie ihren IS-Peinigern entwischt war, die sie aus ihrem Dorf entführtund monatelang als Sexsklavin missbraucht hatten, hatte sie sichhilfesuchend an seine Familie gewandt. Wenig später hatteAbdal-Dschabbar sie mithilfe eines gefälschten Ausweises, der Muradals seine Frau ausgab, durch die Kontrollposten des IS hindurch inSicherheit gebracht. Im Jahr 2015 war Murad mit einem humanitärenSonderkontingent des Landes Baden-Württemberg nach Deutschlandgekommen und hatte in der Folge eine weltweite Kampagne für dieÜberlebenden von Menschenhandel und sexueller Gewalt gestartet.Omar Abdal-Dschabbar und seine Familie leiden bis heute unter denFolgen der Rettungsaktion für Murad. Am Tag nach seiner Rückkehrentging er nur knapp der Verhaftung durch den IS. Gemeinsam mitseiner schwangeren Frau und einem Sohn im Säuglingsalter entkamAbdal-Dschabbar im Inneren eines leeren Tanklasters in die Türkei.Aus Geldnot und weil die Flucht für sie zu strapaziös war, kehrte dieSchwangere mit dem Kind jedoch in den Irak zurück. Abdal-Dschabbarreiste allein über die Balkanroute weiter bis nach Deutschland undbeantragte Asyl.Seit mehr als drei Jahren lebt Abdal-Dschabbar von seiner Familiegetrennt. Seinen jüngeren Sohn kennt er nur aus Skype-Telefonaten."Am liebsten hätte ich sie längst bei mir in Torgau", sagt der29-Jährige. Das Leben von ihm und seiner Familie ist weiter bedroht,ein Bruder wurde noch vom IS in Mossul ermordet, wie er dem sternerzählte. Selbst in Deutschland hätten ihn Drohnachrichten des ISerreicht."Ich habe mich sehr für sie gefreut", sagt Abdal-Dschabbar überdie angekündigte Verleihung des Friedensnobelpreises an Murad. Erbedauert, dass er ihr bisher nicht persönlich gratulieren konnte.Seit ihrer Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 hätten Murad und er inregem Telefonkontakt gestanden. "Wir waren wie Geschwister." Anfang2018 sei Murads Handynummer jedoch plötzlich nicht mehr erreichbargewesen. Sie habe sich seitdem nicht mehr bei ihm gemeldet.Abdal-Dschabbar vermutet, das Team von Murads Stiftung "Nadia'sInitiative" könnte für den Abbruch des Kontakts verantwortlich sein.Anfragen des stern an Nadia Murad und ihre Stiftung blieben bisRedaktionsschluss unbeantwortet.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell