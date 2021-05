Er sagte Whaaaaat? 10 Elon Musk Tweets!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Finanztrends Video zu E.ON



mehr >

Seit der ehemalige Präsident Donald Trump ins digitale Äquivalent zum Land of Nod geschickt wurde, ist der regierende Provokateur auf(NYSE:TWTR) der selbstgekrönte(NASDAQ:TSLA) und Techniker Elon Musk. In letzter Zeit haben Musks Tweets im Alleingang den Kryptowährungshandel in etwas verwandelt, das einem Oszilloskop-Bildschirm ähnelt, wobei Bitcoin (CRYPTO:BTC) und Dogecoin (CRYPTO:DOGE) auf der Grundlage seiner auf Tweets basierenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!