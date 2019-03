Equity Residential: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Equity Residential. Die Aktie notiert im Handel am 16.03.2019, 03:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 74,77 USD.

Die Aussichten für Equity Residential haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Equity Residential erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 3,65 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +24,35 Prozent im Branchenvergleich für Equity Residential bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,65 Prozent im letzten Jahr. Equity Residential lag 24,35 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Equity Residential führt bei einem Niveau von 12,81 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 35,28 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Equity Residential-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Equity Residential-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Equity Residential vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 68,29 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -9,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (75,06 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Equity Residential somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.