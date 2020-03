Equitable: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Für die Aktie Equitable aus dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse OTC US am 20.03.2020, 04:52 Uhr, ein Kurs von 9 USD geführt.

Die Aussichten für Equitable haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,66 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Equitable damit 34,95 Prozent unter dem Durchschnitt (7,29 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 7,16 Prozent. Equitable liegt aktuell 34,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Equitable beläuft sich mittlerweile auf 12,03 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,5 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,34 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,04 USD. Somit ist die Aktie mit -29,4 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Equitable zahlt die Börse 22,28 Euro. Dies sind 2 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 21,84. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.