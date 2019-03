EquipNet feiert 20 erfolgreiche Jahre im Geschäft

Finanztrends Video zu



Canton, Massachusetts (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr begehtEquipNet das 20. Jubiläum seiner Tätigkeit. Schwerpunkt desUnternehmens sind die Branchen Pharma, Biotechnologie, Chemie,Lebensmittel und Getränke, Hygiene und Kosmetik sowie Elektronik undindustrielle Produktion. EquipNet bietet eine breite Palette vonDienstleistungen für effektive Verfolgung, erneuten Einsatz, Verkaufund Beschaffung von Wirtschaftsgütern an. Das Unternehmen verhilftseinen Kunden zu einem signifikanten Betrag zuvor brachliegenderLiquidität aus Labor- und Produktionsausrüstungen, die nicht genutztwurden.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8485651-equipnet-20-year-anniversaryIndividuell verhelfen die Dienste des Unternehmens Kunden dazu,Probleme zu lösen wie Verfolgung und erneuten Einsatz vonVermögenswerten im Unternehmen, die nicht länger genutzt werdenkönnen, schnellen und ökonomischen Einkauf von Ausrüstungen undweltweiten Transfer von Maschinen. Gemeinsam bilden diese Dienste undweitere Dienste von EquipNet ein umfassendes und nahtloses Programmfür die Verwaltung von Vermögenswerten, um die Rendite ausInvestitionen zu maximieren.Präsident und CEO Roger Gallo sagte: "Dies ist für EquipNet eingroßer Moment. Es ist befriedigend, die positiven finanziellenAuswirkungen zu sehen, die EquipNet in der Bilanz seiner Kundenerzielen konnte, und zudem deutlich zu weltweiten Bemühungen derAbfallvermeidung beizutragen."Im Verlauf von 20 Jahren ist EquipNet von zwei Personen in einemvollgestopften Hinterzimmer auf mehr als 150 Mitarbeiter in über 20Standorten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asienherangewachsen. EquipNet stellt vollständige Programme für dieVerwaltung von Vermögenswerten für einige der größten Firmen der Weltbereit, darunter Novartis, Unilever, Teva, Mars Wrigley und Tesla.Weitere Informationen darüber, wie EquipNet Sie im Bereich derRückgewinnung von Investitionen und Nachhaltigkeit unterstützen kann,erhalten Sie unter www.EquipNet.com.Informationen zu EquipNetEquipNet ist ein führender Anbieter von Lösungen undDienstleistungen für die aktive Verwaltung von Vermögenswerten in denBranchen Lebensmittel, Getränke, Elektronik, Industrie, Pharma,Chemie sowie Hygiene und Kosmetik. Die Zielsetzung von EquipNetlautet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Firmenüberschüssige Vermögenswerte verwalten. Dies geschieht durchMaximierung der Rendite und Minimierung der Risiken in Verbindung mitungenutzten Vermögenswerten. Wenn Sie überschüssige Vermögenswerte zuveräußern haben oder nach erschwinglicher Ausrüstung aus zweiter Handsuchen, besuchen Sie uns unter www.EquipNet.com.Pressekontakt:Lauren KolodnyDirector of MarketingLkolodny@equipnet.comOriginal-Content von: EquipNet, Inc., übermittelt durch news aktuell