Equinor Energy Perspectives 2018: Ein Weckruf zum Handeln

Berlin (ots) - Der Übergang in ein nachhaltiges Energiesystemkommt nur schleppend voran. Wenn das Zwei-Grad-Ziel erreicht werdensoll, können sich Politik, Industrie und Verbraucher bei der Senkungder Emissionen keine weiteren Verzögerungen mehr erlauben.Eine wachsende Weltbevölkerung und das Wirtschaftswachstum erhöhendie Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, die Energiebenötigen. Die Herausforderung besteht darin, der wachsendenNachfrage gerecht zu werden und gleichzeitig nachhaltiger zuwirtschaften. Dazu muss die Energieeffizienz erheblich verbessert undder internationale Energiemix zügig verändert werden. "DieEnergiewende ist bereits in vollem Gange, ihre Geschwindigkeit undUmfang bleiben jedoch unklar. Wir veröffentlichen die 'EnergyPerspectives'-Studie, um zur Diskussion über die Energiezukunftbeizutragen, Einblicke zu geben, herauszufordern und auch selbstherausgefordert zu werden", sagt Eirik Wærness, Chefvolkswirt vonEquinor.Die 'Energy Perspectives' werden dieses Jahr zum achten Mal inFolge veröffentlicht. Es werden darin drei Szenarien skizziert:"Reform", "Renewal" und "Rivalry". Die Entwicklung derWeltwirtschaft, internationalen Energiemärkte, Treibhausgasemissionenund des Energiemix unterscheiden sich je nach Entwicklungspfad.Die Studie zeigt, wie Politik, neue Technologien undMarktbedingungen die Entwicklungen beeinflussen könnten, sowohl inpositiver wie auch in negativer Hinsicht.Viele Ziele, wenig ErgebnisseTrotz der ambitionierten Ziele des Pariser Klimaabkommens sind derKohleverbrauch und die CO2-Emissionen 2017 gestiegen. Auch dieNachfrage nach Öl und Gas ist erneut gewachsen. Zwar schreitet dieElektrifizierung des Mobilitätssektors voran. Sie kann jedoch nochbei Weitem nicht mit den steigenden Absatzzahlen der FahrzeugbrancheSchritt halten. Obwohl neue Technologien schneller entwickelt werdenals erwartet, verläuft die Energiewende noch immer zu langsam, nichtzuletzt aufgrund fehlender politischer Rahmenbedingungen."Die Klimadebatte ist reich an Zielen, aber arm an tatsächlichenErgebnissen. Wir sind davon überzeugt, dass das Zwei-Grad-Zielerreicht werden kann. Um Veränderungen im Verbrauchsverhalten undInvestitionen in emissionsarme Technologien voranzubringen, brauchtes ein sofortiges und gemeinsames politisches Handeln aufinternationaler Ebene. Verzögerungen werden es dagegen sehr schwermachen, die Klimaziele zu erreichen", so Wærness.Elektrifizierung als SchlüssellösungIn allen drei Szenarien steigt der Strombedarf. Wind- undSonnenenergie werden dabei bis zum Jahr 2050 einen bedeutenden Anteilam Strommix einnehmen. Im "Renewal"-Szenario decken Erneuerbare 2050sogar 49 Prozent des Bedarfs, im Vergleich zu nur 5 Prozent im Jahr2015.Diese wachsende Nachfrage, ein notwendiger Kohleausstieg sowie diesinkende Nachfrage nach fossilen Brennstoffen, erfordern enormeInvestitionen in neue Erzeugungskapazitäten, Ausbau derNetzinfrastruktur und neue Speichertechnologien.Der Bedarf nach fossilen Energieträgern wird auch im Szenario miteingehaltenem Zwei-Grad-Ziel weiterhin bestehen. Erdgas wird imEnergiemix 2050 dann einen nur um 10 Prozent geringeren Anteil habenals im Jahr 2015. Der Ölbedarf hingegen wird bis 2050 um ungefähr 38Prozent sinken.Es werden erhebliche Investitionen in die Erschließung neuer Öl-und Gasreserven erforderlich sein. 2050 können die bereitserschlossenen Öl- und Gasfeldern den Bedarf nur noch zur Hälftedecken. In den anderen Szenarien mit größerem Bedarf an fossilenEnergieträgern sind sogar noch höhere Investitionen nötig.Eine unbeständige WeltDas "Rivalry"-Szenario ist geprägt von geopolitischen Konflikten.Die Bekämpfung des Klimawandels hat hier keine politische Priorität.Erstmals werden in der diesjährigen Studie Wirtschaftszyklenberücksichtigt, die von sich abwechselnden Phasen der Rezession undKonjunkturaufschwüngen ausgehen.Trotz eines deutlich geringeren Wirtschaftswachstums im Vergleichzum "Reform"-Szenario werden der Energiebedarf (plus 4 Prozent) unddie Treibhausgasemissionen (plus 22 Prozent) im "Rivalry"-Szenariohöher sein. Volatilität und fehlende grenzüberschreitende Kooperationführen dazu, dass sich Energieeffizienz nur langsam verbessert undKohle weiterhin ein bedeutender Energieträger bleibt."Leider deutet derzeit vieles darauf hin, dass wir auf das"Rivalry"-Szenario zusteuern. Wenn es so weitergeht, werdengemeinsame Anstrengungen der internationalen Staatengemeinschaftbehindert und das globale Wirtschaftswachstum gebremst. Das sindjedoch essentielle Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung",betont Wærness.Die Zukunft gestaltenZusammen mit weiteren Analysen liefern die 'Energy Perspectives'wichtige Erkenntnisse für die strategische Zielsetzung von Equinor."Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Strategie vonEquinor. Wir entwickeln unsere Geschäftsfelder im Einklang mit denUN-Nachhaltigkeitszielen und dem Pariser Klimaabkommen. Mit unsererStrategie, die auf den Eckpfeilern "always safe", "high value" und"low carbon" aufbaut, begegnen wir den Unsicherheiten derinternationalen Energiemärkte und tragen zu einer nachhaltigenEntwicklung bei. Wir möchten die Energiezukunft damit aktivgestalten. Die Entwicklung hin zu einer emissionsarmen Wirtschafteröffnet uns neue, attraktive Geschäftsmöglichkeiten", sagt der CEOvon Equinor, Eldar Sætre.Die Energie Perspectives 2018 stehen auf der Equinor Homepage zumDownload bereit: http://ots.de/zvX4uRÜBER EQUINOREquinor ASA ist ein internationales Energieunternehmen, das inüber 30 Ländern aktiv ist. Equinor hat den Anspruch, die Welt aufverantwortungsvolle Weise und unter Einsatz modernster Technologienmit Energie zu versorgen. Seit 1972 fördert das Unternehmen Erdöl undErdgas auf dem norwegischen Kontinentalschelf und zunehmend weltweit.Equinor ist Europas zweitgrößter Gaslieferant mit einem Marktanteilvon rund 20%. In Deutschland kommen circa 20 bis 25 Prozent desErdgases von Equinor. Bereits heute zählt Equinor zu denemissionsärmsten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Zudem hat derKonzern ein wachsendes Portfolio im Bereich Offshore-Wind mitWindparks in Europa und den USA. Das Unternehmen mit Hauptsitz inStavanger ist an der New Yorker und Osloer Börse notiert; es befindetsich zu zwei Dritteln in norwegischem Staatsbesitz. Im Mai 2018 hatdas Unternehmen seinen Namen von vormals Statoil zu Equinor geändert,um seiner Neuausrichtung zu einem breitaufgestelltenEnergieunternehmen Rechnung zu tragen. Equinor beschäftigt weltweitrund 20.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:http://www.equinor.dePRESSEKONTAKTHill+Knowlton StrategiesE-Mail: Leonie.Assheuer@hkstrategies.comTelefon: +49 30 288758 30Original-Content von: Equinor, übermittelt durch news aktuell