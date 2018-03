Equifax ernennt Mark Begor zum Chief Executive Officer

Weitere Suchergebnisse zu "Equifax":

Atlanta (ots/PRNewswire) - Equifax Inc. (NYSE: EFX) gab heutebekannt, dass sein Verwaltungsrat die bereits angekündigte Suche nacheinem CEO abgeschlossen und Mark Begor mit Wirkung vom 16. April zumChief Executive Officer ernannt hat. Hr. Begor wird ebenfallsMitglied des Verwaltungsrates.Mark L. Feidler, Verwaltungsratsvorsitzender von Equifax, sagte:"Nach einem umfassenden Suchprozess freut sich der Verwaltungsratsehr, Mark im Equifax-Team begrüßen zu können. Er ist eine hochqualifizierte Führungspersönlichkeit mit einer langenErfolgsgeschichte in einer Vielzahl globaler Branchen, die für unserGeschäft relevant sind, darunter die neunjährige Leitung desKreditkartengeschäfts von General Electric, jetzt SynchronyFinancial, sowie seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat von FICO.Seine nachgewiesenen Führungsqualitäten, seine operativenFachkenntnisse, sein Fokus auf Wachstum, sein finanziellerScharfsinn, seine strategische Vision und seine Kundenorientierungmachen ihn zur richtigen Person, die Equifax in die Zukunft führenkann."Herr Begor, 59, kommt von Warburg Pincus zu Equifax, wo er alsManaging Director tätig war und sich auf operative Verbesserungen inallen Portfoliounternehmen innerhalb der Industrial and BusinessServices Gruppe des Unternehmens konzentrierte. Nach einer35-jährigen Karriere bei General Electric Company (GE) kam er 2016 zuWarburg Pincus. Während seiner langen und erfolgreichen Tätigkeit beiGE war Hr. Begor in einer Vielzahl von Funktionen in führendenMulti-Milliarden-Dollar-Geschäftseinheiten des Unternehmens tätig,darunter President und CEO von GE Energy Management von 2014 bis2016, President und CEO von GE Capital Real Estate von 2011 bis 2014und President und CEO von GE Capital Retail Finance (SynchronyFinancial) von 2002 bis 2011."Ich bin stolz, die Leitung von Equifax zu einem so wichtigenMoment in der Geschichte des Unternehmens übernehmen zu können",sagte Hr. Begor. "Das Team hat in den letzten Monaten bedeutendeFortschritte erzielt, sich einer Reihe von hinreichend publiziertenThemen angenommen und sich gleichzeitig auf die Bereitstellungdifferenzierter neuer Produkte und fortschrittlicher Analysen zurUnterstützung unserer Kunden konzentriert. Ich werde die Bemühungenunseres Teams um transparente Kommunikation und die Wiederherstellungdes Vertrauens von Verbrauchern, Kunden, Aktionären und politischenEntscheidungsträgern vorrangig fortsetzen. Und vor allem werden wirweiterhin in unsere IT und Datensicherheit investieren und siestärken. Als Verwahrer von Verbraucher- und Kundeninformationen istder Schutz dieser Daten für Equifax und mich persönlich von zentralerBedeutung."Hr. Begor übernimmt von Paulino do Rego Barros, Jr., der seitSeptember 2017 als interimistischer Chief Executive Officer vonEquifax agierte. Paulino gab bekannt, dass er Anfang 2019 bei Equifaxausscheiden und Hr. Begor in den kommenden Monaten während derÜbergangsphase unterstützen wird.Chairman Feidler setzte fort: "Im Namen des Verwaltungsratesbedanke ich mich bei Paulino für seine engagierte Tätigkeit alsinterimistischer CEO in den vergangenen sechs Monaten. Er übernahmdiese Aufgabe und führte unser Unternehmen an einem kritischen Punktsehr kompetent. Wir sind ihm alle für seine Führung und seinEngagement für Equifax dankbar."Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen ist Hr. Begor imVerwaltungsrat von FICO und in den Verwaltungsräten mehrererPortfoliounternehmen von Warburg Pincus tätig. Bevor er seineTätigkeit am 16. April antritt, wird er aus diesen Verwaltungsrätenausscheiden. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Finanzen undMarketing von der Syracuse University und einen MBA vom RensselaerPolytechnic Institute.Informationen zu EquifaxEquifax ist ein globales Unternehmen für Informationslösungen, daseinzigartige Daten, innovative Analysen, Technologien undBranchenkenntnisse nutzt, um Organisationen und Einzelpersonen aufder ganzen Welt zu unterstützen, indem es Wissen in Erkenntnisseumwandelt, die ihnen helfen, fundiertere geschäftliche undpersönliche Entscheidungen zu treffen.Equifax hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in 24Ländern in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Europa und imasiatisch-pazifischen Raum tätig bzw. investiert. Das Unternehmen istMitglied des Standard & Poor's (S&P) 500® Index und seine Stammaktienwerden an der New York Stock Exchange (NYSE) mit dem Kürzel EFXgehandelt. Equifax beschäftigt weltweit 10.300 Mitarbeitende.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen undzukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen lassen sich anhandvon Begriffen in Zusammenhang mit Überzeugungen, Erwartungen oderAbsichten sowie Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind,identifizieren, einschließlich der Erwartungen an unsere zukünftigeLeistung unter der Leitung unseres neuen Chief Executive Officer.Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in denzukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltensind, einschließlich der Faktoren, die in unserem Jahresbericht aufFormular 10-K unter den Überschriften "Punkt 1. Geschäft -Zukunftsgerichtete Aussagen" und "Punkt 1A. Risikofaktoren" sowie in anderen Einreichungen bei der U.S. Securities and Exchange Commission dargestellt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen haben nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben.