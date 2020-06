Equifax: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Equifax":

Per 08.06.2020, 13:43 Uhr wird für die Aktie Equifax am Heimatmarkt New York der Kurs von 177.01 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Forschungs- und Beratungsdienste".

Wie Equifax derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Equifax schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,88 % und somit 1,47 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Equifax-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 6 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Equifax aus dem letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (133,82 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -24,4 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 177,01 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Equifax eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equifax liegt bei einem Wert von 24,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 46,02) unter dem Durschschnitt (ca. 46 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Equifax damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.