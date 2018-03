Equashield beginnt mit der Einführung von Mischrobotern in geschlossenen Systemen in wichtige internationale Märkte

Port Washington, New York (ots/PRNewswire) -Erste Implementierungen von Equashield Pro, dem einzigenClosed-System-Mischroboter, sollen in Europa stattfinden, imAnschluss an die Präsentation auf den kommenden Fachveranstaltungen:EAHP-Kongress, HOPA-Konferenz und ISOPP-SymposiumEquashield (http://www.equashield.com/) (Website: equashield.com),führender Anbieter von geschlossenen Transfersystemen (CSTD) fürgesundheitsgefährdende Arzneimittel, gab heute bekannt, die erstenBestellungen für seinen Closed-System-Mischroboter Equashield Proerhalten zu haben. Mit den Installationen soll im zweiten Quartaldieses Jahres begonnen werden."Als wir Equashield Pro 2016 bei der American Society ofHealth-System Pharmacists (ASHP) eingeführt haben, erhielten wir einäußerst positives Feedback vom pharmazeutischen Fachpersonal. Seitdieser Zeit haben wir die Sicherheit und Effizienz des Proweiterentwickelt, so dass er in Gesundheitseinrichtungen auf derganzen Welt eingeführt werden kann", erklärte Marino Kriheli,Mitgründer von Equashield. "Automatisierung ist die natürlicheEntwicklung in der Industrie für die Mischung toxischer Arzneimittel.Und Pro, der unseren EQUASHIELD® CSTD nutzt, ist fähig, die sichersteMethode für die effiziente Zubereitung von toxischen Arzneimitteln zuliefern."Die ersten Implementierungen, die als Beta-Standorte für dieValidierung dienen, werden im Rambam Medical Center sowie in anderengroßen Krankenhauseinrichtungen erfolgen. Nach den erstenBeta-Standort-Installationen wird Equashield zehn zusätzliche Roboterin führenden europäischen Krankenhäusern in Österreich, Italien,Griechenland und Spanien einführen.Der Equashield Pro ist darauf ausgerichtet, erschwinglichefortschrittliche Automatisierungstechnologien einzuführen, dieeinfach in Krankenhausapotheken installiert werden können und übereinen Fußabdruck und eine Größe verfügen, die mit einerstandardmäßigen mikrobiologischen Sicherheitswerkbank (MSW)vergleichbar sind. Die Systeme ermöglichen die schnelle Mischungeines breiten Sortiments an patientenspezifischen Chemotherapie-Dosenunter Anwendung eines optimierten Prozessablaufs, indem mehrereAufgaben gleichzeitig durchgeführt werden. Die extrem zuverlässigeDosis-Prüfsoftware reduziert das Auftreten von Fehlern bei derMedikamentendosierung und -identifizierung bei der Zubereitung vontoxischen Arzneimitteln."Der Markt hat sich eindeutig für den Bedarf einer Automatisierungausgesprochen, die nicht nur für einen hohen Output sorgt, um höchsteMengen an Chemotherapie-Medikamenten handzuhaben, sondern auch dieSicherheit des Fachpersonals in diesem Bereich garantiert, um sie vorden Gesundheitsrisiken in Verbindung mit der Aussetzung an toxischeArzneimittel zu schützen", erklärte Adi Shor, VP Sales ROW. "Anderegegenwärtig verfügbare Mischroboter bieten im Vergleich zumEquashield Pro weder das entsprechende Sicherheitsniveau noch dieEffizienz. Zudem ermöglicht der Pro den Pharmazeuten, mehr Zeit mitden Patienten zu verbringen und zu helfen, bei der PflegetätigkeitVerordnungsentscheidungen zu treffen, während sie dieArzneimittel-Mischprozesse aus der Distanz überwachen."Equashield wird den Equashield Pro und EQUASHIELD CSTD auf derEAHP (http://www.eahp.eu/congresses) vom 21. bis 23. März, auf derHOPA (http://www.hoparx.org/conference-events/annual-conference/) vom21. bis 24. März und auf der ISOPP(http://www.isopp.org/isopp-symposia/isopp-2018) vom 11. bis 13.April präsentieren, wo die Besucher weitere Informationen erhaltenkönnen. Darüber hinaus wird Equashield auf der ISOPP-Veranstaltungein Symposium organisieren, bei dem es um den Robotereinsatz bei derHandhabung von zytotoxischen Medikamenten geht sowie um die Rolle vonPro bei der Sicherheit im Bereich der Arzneimittelherstellung.Über EquashieldEquashield ist eine führender Anbieter eines kompletten Sortimentsan manuellen und automatisierten Lösungen zur Mischherstellung undVerabreichung gefährlicher Arzneimittel für Krankenhäuser.Equashields Produktpalette umfasst EQUASHIELD II, sein Flagship-CSTD(Closed System Transfer Device, geschlossenesArzneimitteltransfersystem), und EQUASHIELD® Pro, das erstegeschlossene Robotersystem zur Arzneimittel-Mischherstellung.Equashields CSTD ist klinisch erprobt für den Schutz von Fachkräftenim Gesundheitswesen vor der Exposition gegenüber gefährlichenArzneimitteln. Das international preisgekrönte EQUASHIELD® II deckteine größere Anzahl von Expositionswegen ab als alternative Systeme,da es Spritzenkolben vor Kontamination schützt,Arzneimittelrückständen auf den Verbindungsteilen vorbeugt und zudemden Austritt von Arzneimitteldämpfen verhindert. Studien habengezeigt, dass das CSTD von Equashield schneller einsatzbereit undbenutzerfreundlicher ist als vergleichbare Systeme und das 2015vorgeschlagene Alkoholdampfeindämmungsprotokoll der NIOSH erfüllt,was bestätigt, dass es auch die hartnäckigsten Dämpfe und Emissioneneindämmt. EQUASHIELD wird von hunderten von Krankenhäusern undKliniken in aller Welt eingesetzt. Es wurde von der FDA unter demProduktcode ONB geprüft und zugelassen und bietet laut FDA-konformerKennzeichnung bis zu sieben Tage Schutz vor mikrobiellerKontamination. Original-Content von: Equashield, übermittelt durch news aktuell