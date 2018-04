Equashield als Gastgeber eines Symposiums mit Vorstellung des weltweit ersten geschlossenen Robotersystems zur Mischherstellung von Arzneimitteln

Port Washington, New York (ots/PRNewswire) -Satellitensymposium auf der ISOPP 2018 mit Fokus auf Robotik beiZytostatika bietet führenden Experten eine Augmented-Reality-Tourüber den Roboter Equashield Pro zur Mischherstellung von gefährlichenArzneimittelnEquashield (http://www.equashield.com/) (equashield.com), einführender Anbieter von geschlossenen Systemtransfergeräten (CSTDs)für gefährliche Arzneimittel, kündigte heute an, dass es beimInternationalen Symposium zur onkologischen Pharmaziepraxis (ISOPP)ein Symposium zum Einsatz von Robotik bei der Behandlung vonzytotoxischen Arzneimitteln durchführen wird.Das Symposium wird Equashield Pro einführen, den ersten Roboterzur Mischherstellung von Arzneimitteln unter Verwendung vonEquashields proprietärer CSTD-Technologie. Es wird auch über dieRolle gesprochen werden, die Equashield Pro für die Durchsatzerhöhungder Apotheke bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit derApotheker spielen wird.Das Symposium wird Präsentationen führender Branchenexpertenbeinhalten:- Yaakov Cass, emeritierter Bezirksapotheker im Auftrag desisraelischen Gesundheitsministeriums, zum Thema Robotics inCytotoxics: The Final Frontier (Robotik bei Zytotoxika: deräußerste Grenzbereich).- Dr. Salim Hadad, Direktor der pharmazeutischen Abteilung am RambamMedical Center, zum Thema What Role Can Equashield Robots Play inKeeping Pharmacists Safe (Welche Rolle Equashield-Roboter bei derGewährleistung der Sicherheit von Apothekern spielen können).Das Equashield-Symposium wird auch eineAugmented-Reality-Demonstration des Roboters Equashield Probeinhalten."Der Equashield Pro bietet die Lösung der Probleme, diepraktizierende Krankenhausapotheker tagtäglich bei derMischherstellung gefährlicher Arzneimittel haben", sagte MarinoKriheli, Mitbegründer von Equashield. "Durch die Kombination vonfortschrittlicher Roboterautomatisierung mit der proprietärenCSTD-Technologie von Equashield beschleunigt der Equashield Proerheblich den Prozess der Mischherstellung von gefährlichenArzneimitteln und schafft eine sicherere Umgebung fürOnkologie-Apotheker auf der ganzen Welt."Durch die Verwendung fortschrittlicher Robotertechnologienermöglicht der Equashield Pro eine schnelle Mischherstellung einerVielzahl von patientenspezifischen Chemotherapie-Dosen mit Hilfeeiner Methode, die den Prozessablauf verkürzt und mehrere Aufgabengleichzeitig ausführt. Bei einer Größe, die mit einer standardmäßigenbiologischen Sicherheitswerkbank vergleichbar ist, lässt sich derRoboter leicht in Krankenhausapotheken integrieren. SeineDosisverifikationssoftware schützt vor Fehlern bei derArzneimitteldosierung und -erkennung.Die ISOPP 2018 wird vom 11. bis 13. April 2018 in Shanghai, China,im Kerry Hotel Pudong stattfinden. Das Equashield-Symposium findet amMittwoch, dem 11. April, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. Um einTreffen mit einem Equashield-Vertreter zu vereinbaren, kontaktierenSie uns bitte über info@equashield.com oder besuchen Siehttps://www.equashield.com/.Über EquashieldEquashield ist ein führender Anbieter eines kompletten Sortimentsvon manuellen und automatisierten Lösungen zur Mischherstellung undVerabreichung gefährlicher Arzneimittel für Krankenhäuser.Equashields Produktpalette umfasst EQUASHIELD II, sein Flagship-CSTD(Closed System Transfer Device, geschlossenesArzneimitteltransfersystem), und EQUASHIELD® Pro, das erstegeschlossene Robotersystem zur Arzneimittel-Mischherstellung.Equashields CSTD ist klinisch erprobt für den Schutz von Fachkräftenim Gesundheitswesen vor der Exposition gegenüber gefährlichenArzneimitteln. Das international preisgekrönte EQUASHIELD® II deckteine größere Anzahl von Expositionswegen ab als alternative Systeme,da es Spritzenkolben vor Kontamination schützt,Arzneimittelrückständen auf den Verbindungsteilen vorbeugt und zudemden Austritt von Arzneimitteldämpfen verhindert. Studien habengezeigt, dass das CSTD von Equashield schneller einsatzbereit undbenutzerfreundlicher ist als vergleichbare Systeme und das 2015vorgeschlagene Alkoholdampfeindämmungsprotokoll der NIOSH erfüllt,was bestätigt, dass es auch die hartnäckigsten Dämpfe und Emissioneneindämmt. EQUASHIELD wird von hunderten von Krankenhäusern undKliniken in aller Welt eingesetzt. Es wurde von der FDA unter demProduktcode ONB geprüft und zugelassen und bietet laut FDA-konformerKennzeichnung bis zu sieben Tage Schutz vor mikrobiellerKontamination.Pressekontakt:Finn Partners for EquashieldNicole Grubnernicole.grubner@finnpartners.com@nicolegrubner+1-929-222-8011Original-Content von: Equashield, übermittelt durch news aktuell