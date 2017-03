Equal Pay Day: Gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit allein kann die Lücke nicht schließen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Equal Pay Day: Gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit allein kanndie Lücke nicht schließenLaut StepStone Gehaltsreport 2017 fällt der sogenannte Gender PayGap bei Fachkräften deutlich aus: Der Vergleich der Gehälter allerBranchen und Berufsgruppen zeigt, dass weibliche Vollzeitbeschäftigteim Schnitt 37 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen.Die größten Unterschiede gibt es im Vertrieb, bei Finanzspezialistenund im Marketing. Die Gründe für die hohen Abweichungen sind abervielschichtiger als oft angenommen - unterschiedliche Bezahlungaufgrund des Geschlechts allein spielt kaum eine Rolle. Das hatStepStone mit einer neuen Analyse der Einflussfaktoren vonGehaltsunterschieden herausgefunden.Gehalt: Beruf, Position und Branche einflussreicher als dasGeschlechtDie Top 3 der wichtigsten Faktoren für die Höhe des Gehalts sindder gewählte Beruf, die Hierarchieebene im Unternehmen und dieBranche, in der eine Fachkraft beschäftigt ist. Danach folgenBerufserfahrung und Bildungsabschluss. Im Vergleich zu diesenFaktoren hat das Geschlecht einen eher geringen Einfluss auf dasGehalt. Das wird sichtbar, wenn die Gehaltsunterschiede in denBerufsgruppen um die fünf wichtigsten Einflussfaktoren bereinigtwerden: Bei Ingenieuren liegt die durchschnittliche Gehaltslücke bei20 Prozent. Die Analyse der Gehälter von Fachkräften im Maschinenbau,die auf gleichem Management-Level in der gleichen Branche tätig sindund auch über gleiche Berufserfahrung und Bildungsabschlüsseverfügen, zeichnet aber ein anderes Bild. Hier schrumpft derGehaltsunterschied auf 10 Prozent - bei Ingenieuren im Baugewerbesogar auf nur fünf Prozent. Die verbleibende Gehaltslücke fußt dannzum Beispiel auf regionalen Unterschieden, der Größe des Arbeitgebersoder eben dem Geschlecht einer Fachkraft.Weibliche Fachkräfte: Schlechteres Gehalt aufgrund vonDoppelbelastung"Auch die Unterschiede in unserer bereinigten Gehaltsanalyse sindnoch sehr groß. Sie zeigen aber, dass der größte Anteil derungerechten Gehaltsverteilung nicht auf ungleiche Bezahlung beigleicher Arbeit zurückzuführen ist. Die Gehaltslücke entstehtvielmehr, weil viele Frauen es gar nicht erst in vergleichbarePositionen schaffen. Laut unseren Untersuchungen halten das 61Prozent der Frauen für eine wichtige Ursache", erklärt Simone Reif,Geschäftsführerin bei StepStone.de. Eine zurückhaltendeHerangehensweise in Gehaltsverhandlungen (70 Prozent) und die häufigeTeilzeitbeschäftigung von Frauen aufgrund familiärer Belastung (72Prozent) sind weitere oft genannte Gründe aus Sicht von weiblichenFachkräften.Unbereinigter Pay Gap: Geringste Unterschiede bei IT-Fachkräften,Ingenieuren und Pflegefachkräften- Bei IT-Fachkräften klafft die Gehaltsschere weniger weitauseinander als in allen anderen untersuchten Berufsgruppen (13Prozent). Männliche IT-Spezialisten verdienen jährlich imSchnitt 63.400 Euro, ihre Kolleginnen kommen auf 56.300 Euro- Ingenieure weisen eine etwas größere Gehaltslücke auf (20Prozent). 66.700 Euro für die männlichen Fachkräfte stehen55.400 Euro für ihre Kolleginnen gegenüber- Bei Pflegefachkräften liegt die Differenz bei 22 Prozent: Männersichern sich ein Durchschnittsgehalt von 40.600 Euro, Frauenbekommen 33.200 EuroFast 20.000 Euro: Größte Lücke im Vertrieb- Während männliche Fachkräfte im Vertrieb im Schnitt 64.400 Euronach Hause bringen, liegt das Jahresgehalt ihrer Kolleginnen bei45.700 Euro - hier klafft eine Lücke von 41 Prozent- Bei Finanzexperten geht die Schere kaum weniger weit auf. DieDifferenz liegt bei 38 Prozent. Mit 70.800 Euro fällt das Gehaltvon Männern hier deutlich höher aus als das von Frauen (51.200Euro)- Auch im Marketing sind die Unterschiede groß (31 Prozent).61.600 Euro kommen im Jahresschnitt auf den Konten dermännlichen Marketing-Leute an, ihre Kolleginnen erhalten 46.900EuroÜber den StepStone Gehaltsreport 2017Der Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgebern einenumfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter in derBundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche, Berufsfeld,Berufserfahrung und Unternehmensgröße. Für den Gehaltsreport hatStepStone die Gehaltsdaten von rund 60.000 Fach- und Führungskräftenausgewertet. Die angegebenen Durchschnittsgehälter sindBruttojahresgehälter mit allen variablen Bezügen (Boni, Prämien,Weihnachtsgehalt usw.). Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nurAngaben von Arbeitnehmern in Vollzeit berücksichtigt. Für denStepStone Gehaltsreport 2017 wurden das Erhebungsverfahren und dieAuswertungsmethodik der Studie weiter entwickelt und verfeinert.Daher sind die Ergebnisse des StepStone Gehaltsreports 2017 nichtunmittelbar mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.Über die Gender-Studie von StepStoneDeutschlands führende Online-Jobbörse hat im Frühjahr 2017 rund5.000 Fach- und Führungskräfte in Deutschland zu ihremKarriereverlauf befragt. Männer waren unter den Umfrageteilnehmern zu54 Prozent und Frauen zu 46 Prozent repräsentiert. Die Studie lieferteinen umfassenden Überblick über die Einstellung von Männern undFrauen zu Themen wie Arbeitszeitmodelle oder Vereinbarkeit vonFamilie und Beruf.Über StepStoneStepStone ist die führende Online-Jobbörse in Deutschland. DasAngebot von StepStone ist mit mehr als 14 Millionen Besuchen imJanuar 2017 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Kontakt:StepStone Deutschland GmbHPresseteamTelefon: (0211) 93493- 5746 / -5731 / -5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.de.Original-Content von: StepStone Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell