Equal Pay Day: Frauen fragen doch nicht seltener nach mehr Gehalt

Düsseldorf (ots) - Ein weit verbreiteter Erklärungsansatz für dieLohnungleichheit zwischen den Geschlechtern lautet: Frauen sind beimThema Gehalt deutlich zurückhaltender als Männer. Wie eine aktuelleUmfrage der Online-Jobplattform StepStone zeigt, stimmt das so nicht.StepStone hat rund 11.000 Fach- und Führungskräfte in Deutschlanddetailliert zum Thema Gehaltsverhandlung befragt. Die Ergebnissezeigen, dass die Geschlechter sich ähnlicher sind als oft angenommen.So fragen 42 Prozent der Männer ihren Arbeitgeber regelmäßig nachmehr Gehalt. Bei den Frauen sind es mit 38 Prozent nur etwas weniger.63 Prozent von ihnen suchen das Gehaltsgespräch mindestens einmal imJahr - hier liegen sie mit den Männern gleichauf. Die Männer sinddabei am Ende jedoch etwas erfolgreicher: Während 59 Prozent derMänner in ihrem aktuellen Job auch tatsächlich eine Gehaltserhöhunggewährt bekommen haben, war das bei 54 Prozent der Frauen der Fall.Die große Mehrheit sowohl der befragten Frauen als auch Männererhielt innerhalb der ersten zwei Jahre mehr Gehalt.Gehalt: Frauen sind selbstbewusst und zielstrebig42 Prozent der befragten Frauen meinen, dass sie in ihrem Job sehrstarke Leistungen bringen (Männer: 35 Prozent). 60 Prozent derFrauen, die nach einer Gehaltserhöhung fragen, sind der Ansicht, dasssie diese aufgrund ihrer Leistung auch verdient haben. Frauen sindalso durchaus selbstbewusst. Auch mangelnde Zielstrebigkeit lässtsich ihnen laut Studie nicht vorwerfen: Der Anteil der Befragten, dieein konkretes Zielgehalt für ihre Karriere im Kopf haben, ist beiMännern und Frauen in etwa gleich hoch. Die Tatsache, dass Männerdennoch überwiegend höhere Gehälter erreichen, hat demnach andereGründe: "Frauen sind häufiger in Berufen und Branchen tätig, dieschlechter bezahlt sind", sagt Dr. Anastasia Hermann, Head ofResearch bei StepStone. "Hinzu kommt die Tatsache, dass Frauenseltener in Führungspositionen und häufiger in Teilzeit arbeiten.Gerade letztgenannter Aspekt ist ein Gehaltskiller." Die Studie gibtweitere Hinweise darauf, warum Frauen häufig weniger verdienen alsihre männlichen Kollegen. Ein Grund könnte sein, dass Frauen zwardurchaus das Gehaltsgespräch suchen, sich dabei aber deutlichunwohler fühlen als Männer. Zudem erreichen Frauen bei einemJobwechsel - oft Treiber einer wesentlichen Gehaltssteigerung -seltener als Männer ihr Wunschgehalt.Gender Pay Gap: Berufswahl ein wesentlicher FaktorDass die Berufswahl ein ganz wesentlicher Faktor für den GenderPay Gap ist, zeigt auch eine Studierendenbefragung von StepStone, ander im vergangenen Jahr 3.500 Studierende teilgenommen haben. Demnachsind die Gehaltserwartungen von Frauen bei oberflächlicherBetrachtung niedriger: So rechnet über alle Fachrichtungen undAbschlüsse hinweg nur jede dritte Studentin mit einem Einstiegsgehaltvon mehr als 40.000 Euro. Von den Studenten erwartet hingegen jederzweite ein solches Startgehalt. Berücksichtigt man bei der Analysejedoch Einflussfaktoren wie die Art des Studiengangs und desAbschlusses, gleichen sich die Gehaltsvorstellungen von Männern undFrauen vollständig aneinander an.Über die Umfrage "Gehaltsverhandlung in Deutschland"In der Befragung untersuchte die Online-Jobplattform StepStone,wie Fach- und Führungskräfte in Deutschland ihr Gehalt verhandeln.Für die Umfrage hat StepStone im Januar 2019 eine Online-Befragungunter insgesamt rund 11.000 Fach- und Führungskräften in Deutschlanddurchgeführt, darunter waren rund 9.000 Fachkräfte ohnePersonalverantwortung und rund 2.000 Führungskräfte.Über die StepStone StudierendenbefragungFür die Studie "Startklar für den ersten Job" hat StepStone imersten Quartal 2018 eine Online-Befragung durchgeführt, an der rund3.500 aktuell an einer Hochschule in Deutschland immatrikulierteStudierende teilgenommen haben. Daneben befragte StepStone onlinerund 4.000 Recruiter und Manager, die für Personalbeschaffungzuständig sind, zu ihren Präferenzen bei der Rekrutierung vonBerufseinsteigern.Pressekontakt:StepStone PresseteamE-Mail: presse@stepstone.deTelefon: 0211/93493-5529/-5731www.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell