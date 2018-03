Equal Pay Day: Chefinnen verdienen 15.000 Euro weniger als Chefs

Düsseldorf (ots) - Frauen mit Personalverantwortung verdienen imSchnitt 55.766 Euro brutto im Jahr und damit rund 27 Prozent wenigerals männliche Führungskräfte. Das zeigt der StepStone Gehaltsreport2018, für den die Online-Jobplattform 50.000 Fach- und Führungskräftebefragt hat. Die Auswertung zeigt auch: Je höher die Hierarchiestufe,desto größer die Gehaltlücke. Während Frauen im unteren Management(z.B. Teamleiter) 21 Prozent weniger verdienen, sind es im mittlerenManagement (z.B. Bereichsleitung) 27 Prozent. In der oberstenManagementebene (z.B. Geschäftsführung) wächst der Gender Pay Gapschließlich auf 42 Prozent.Anlässlich des Equal Pay Days hat die Online-Jobplattform weitereGehaltsfaktoren ausgewertet. Berücksichtigt wurden nur Daten vonAngestellten in Vollzeit.Gleicher Bildungsabschluss kann Gehaltslücke nicht schließen- Männer mit einer abgeschlossenen Ausbildung bekommen einDurchschnittsgehalt von 48.358 Euro. Frauen mit dem gleichenBildungsweg erhalten 20 Prozent weniger.- Bei Fachkräften mit Masterabschluss liegt der Gehaltsunterschiedmit 22 Prozent noch höher.- Männer mit Promotion verdienen 25 Prozent mehr als Frauen, diepromoviert haben.Unternehmensgröße macht kaum einen Unterschied- Egal ob Kleinunternehmen oder Großkonzern - die Größe desArbeitgebers allein ist kein relevanter Faktor für den GenderPay Gap: Die Lücke liegt bei rund 26 Prozent.Geringste Unterschiede bei IT- und Pflegefachkräften- Bei IT-Fachkräften klafft die Gehaltsschere weniger weitauseinander als in allen anderen untersuchten Berufsgruppen (10Prozent). Männliche IT-Spezialisten verdienen jährlich imSchnitt 65.674 Euro, ihre Kolleginnen kommen auf 59.949 Euro.- Bei Pflegefachkräften liegt die Differenz bei 15 Prozent: Männersichern sich ein Durchschnittsgehalt von 42.476 Euro, Frauenbekommen 37.047 Euro.Ein Drittel Unterschied: Größte Lücke in Finanzberufen sowie imVertrieb und Marketing- Während männliche Fachkräfte im Berufsfeld Finanzen,Versicherung und Banking im Schnitt 69.437 Euro nach Hausebringen, liegt das Jahresgehalt ihrer Kolleginnen bei 52.289Euro - hier klafft eine Lücke von 33 Prozent.- Mit 23 Prozent ist der Gender Pay Gap im Vertrieb ebenfallsgroß. Männer verdienen mit durchschnittlich 63.054 Euro fast12.000 Euro mehr im Jahr als Frauen (51.270 Euro).- Auch im Marketing sind die Unterschiede groß (23 Prozent).63.054 Euro kommen im Jahresschnitt auf den Konten dermännlichen Marketing-Leute an, ihre Kolleginnen erhalten 51.270Euro.Gehaltskiller Teilzeit: Mit einer halben Stelle verdient manweniger als die Hälfte- Neben einer Analyse der Vollzeitgehälter für den StepStoneGehaltsreport 2018 hat StepStone zusätzlich mehr als 3.000Teilzeitgehälter ausgewertet. Da Frauen die überwiegendeMehrheit der Teilzeitbeschäftigten stellen, liegt dertatsächliche Gehaltsunterschied in vielen Fällen sogar nochhöher.- Mit 20 Wochenstunden verdienen Fachkräfte nur 43 Prozent desDurchschnittsgehalts eines Vollzeitbeschäftigten.- Ein Grund dafür ist, dass Teilzeitmitarbeiter häufiger inschlecht bezahlten Berufen und Branchen tätig sind. Nur sehrwenige arbeiten in lukrativen Berufen wie als Arzt,Banking-Spezialist oder Ingenieur.- Überdurchschnittlich viele Teilzeitkräfte arbeiten hingegen imGesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen, in denen die Gehälterunterdurchschnittlich ausfallen.- Ein weiterer Grund für den Gehaltsnachteil: Teilzeitkräfteerklimmen deutlich seltener die Karriereleiter und sind dadurchvon größeren Gehaltserhöhungen ausgenommen.Über den StepStone Gehaltsreport 2018Der StepStone Gehaltsreport liefert Arbeitnehmern und Arbeitgebernseit 2011 einen umfassenden Überblick über Durchschnittsgehälter inder Bundesrepublik mit detaillierten Daten je nach Branche,Berufsfeld, Berufserfahrung und Unternehmensgröße. Für denGehaltsreport hat StepStone im vierten Quartal 2017 die Daten vonrund 50.000 Fach- und Führungskräften ausgewertet, die an einerOnline-Befragung teilgenommen haben. Die angegebenenDurchschnittsgehälter sind Bruttojahresgehälter mit allen variablenBezügen (Boni, Prämien, Weihnachtsgeld usw.). Aus Gründen derVergleichbarkeit wurden nur Angaben von Angestellten in Vollzeitberücksichtigt.Pressekontakt:StepStone PresseteamE-Mail: presse@stepstone.deTelefon: 0211/93493-5731/-5529www.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell