Equal Pay Day: BKK VBU veröffentlicht freiwillig Gleichstellungsbericht

Berlin (ots) - Zum Equal Pay Day am 18. März veröffentlicht dieBetriebskrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU) erstmals undfreiwillig den Gleichstellungsbericht des Unternehmens. EinGesetzentwurf, der dies für Unternehmen ab einer gewissen Größeverpflichtend vorsieht, wird derzeit diskutiert, ist aber noch nichtbeschlossen. "Gleichstellung und die Beseitigung vongeschlechterspezifischen Lohnunterschieden können wir nurvorantreiben, wenn wir die Situation transparent machen. Dinge mess-und sichtbar machen, um sie dann zu verändern, ist eine klassischeManagementaufgabe von Unternehmen", macht Andrea Galle, Vorständinder BKK VBU, deutlich."Wir sind gut, aber noch nicht gut genug", sagt Andrea Galle überden aktuellen Gleichstellungsbericht, der auf Zahlen von 2015basiert. Der Frauenanteil bei den Führungskräften beträgt über 40Prozent. Ein überdurchschnittlich guter Wert, selbst wenn man deninsgesamt noch weit höheren Frauenanteil an den Gesamtbeschäftigtenzugrunde legt (74 Prozent). Bei der BKK VBU ist Führung somit nichtnur in der Spitze weiblich, sondern breit über alle Ebenen hinweg.Jedoch gibt es in den Führungsfunktionen deutlich mehr Voll- alsTeilzeitbeschäftigte. Und insgesamt arbeiten bei der BKK VBU deutlichmehr Frauen in Teilzeit als Männer.Die Veröffentlichung des Berichts ist eine von vielen Maßnahmen,mit denen die BKK VBU ihrer unternehmerischen Verantwortung gerechtwerden will. "Unser Ziel ist eine moderne BKK VBU, in der Frauen undMänner Beruf, Familie und immer häufiger auch Pflege miteinandervereinbaren können", sagt Vorständin Andrea Galle. Grundlage ist derim Jahr 2016 geschlossene Demografie-Tarifvertrag, derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihres Erwerbslebensunterstützt, die unterschiedlichen Lebensphasen gut zu meistern.Dafür ermöglicht die Krankenkasse mit über 1.000 Beschäftigten mehrals 200 verschiedene Arbeitszeitmodelle, hat ein Eltern-Kind-Büroeingerichtet, zahlt Zuschüsse zum Pflegeunterstützungsgeld, hat eineDemografiebeauftragte berufen, die Beschäftigte in besonderenLebenslagen berät und Mentoringangebote für neue Führungskräfteeingeführt.Zu finden ist der Gleichstellungsbericht unterwww.meine-krankenkasse.de (Über die BKK VBU).HintergrundJedes Jahr macht der Equal Pay Day symbolisch auf den Zeitpunktaufmerksam, bis zu dem Frauen in Deutschland aufgrund ihrerschlechteren Entlohnung rechnerisch "umsonst arbeiten". Die Lohnlückezwischen Frauen und Männern in Deutschland liegt bei 21 Prozent. DieZahl hat sich seit zehn Jahren kaum verändert. Derzeit berät derBundestag nach Verabschiedung durch das Kabinett über ein Gesetz zurFörderung der Transparenz von Entgeltstrukturen. Arbeitgeber mit mehrals 500 Beschäftigten sollen laut Entwurf regelmäßig über den Standder Gleichstellung und die Entgeltgleichheit berichten. Und: DieBerichte sollen für jeden einsehbar sein.