Equal Pay Day 2018: Gender Pay Gap bei Frauen über 40 doppelt so hoch wie bei 20- und 30-Jährigen

Frankfurt (ots) - Eine neue Studie zum Equal Pay Day zeigt, dassder bundesweite Gender Pay Gap mit dem Alter immer größer wird.Demnach ist die Lohnlücke bei über 40-Jährigen doppelt so groß wiebei 20- und 30-Jährigen. Verbesserung bereits bei Berufseinstiegkönnte ein Blick auf die Nachbarländer und deren Umgang mitGehaltstransparenz bringen.Für die Studie wurde eine Stichprobe von über 8.000 Lebensläufeninklusive Gehaltsangaben untersucht, um das Durchschnittsgehalt fürjeweils Männer und Frauen nach Jahrgang zu ermitteln. Die Datenstammen von Adzunas Lebenslaufanalyse-Toolhttps://try.adzuna.de/value-my-cv/, welches über 50.000 Lebensläufeerfasst.- Einkommensschere geht mit Alter auseinander -Die Veranschaulichung des Durchschnittsgehaltes für jeweils Männerund Frauen nach Alter zeigt, dass die Einkommensschere mit höheremAlter deutlicher auseinander geht. Nach Altersgruppen getrennt,lassen sich dabei folgende Variationen des Gender Pay Gaps erkennen:Durchschnittlicher Gender Pay Gap je Altersgruppe:50-50 Jahre: 33.25%40-49 Jahre: 28.68%30-39 Jahre: 15.95%20-29 Jahre: 14.83%Eine vollständige Veranschaulichung aller einzelnen Altersgruppenfinden Sie hier: http://ots.de/aB5RQVSo besteht bei den aktuell über 40- sowie über 50-Jährigen mit ca.30% Verdienstgefälle ein überdurchschnittlich hoher Gender Pay Gapverglichen mit dem bundesweit offiziellem Wert von 21%. Dem gegenübersteht die jüngere Generation von 20- sowie 30-Jährigen, bei denenlaut Studie mit ca. 15% lediglich ein halb so großerVerdienstunterschied verzeichnet wird. Demnach scheinen jüngereArbeitnehmer noch eher gleichauf was die Bezahlung angeht, verglichenmit der vor 1978 geborenen Generation.- Männer erreichen mit 50 die 100.000 EUR - Frauen nie -Eine weitere Beobachtung, die aus der Studie hervorgeht, ist dieHöhe der Gehälter, welche Männer und Frauen in den verschiedenenAltersstufen erreichen. Demnach erzielen Männer im Durchschnitt mit50 ein Jahresgehalt von 100.000 EUR. Ein Wert, den laut StudieArbeitnehmerinnen auch in späteren Berufsjahren nie erreichen. DerenGehalt pendelt sich im Vergleich dazu bei 70.000 EUR ein - gut 30.000EUR weniger als ihre männlichen Kollegen in dieser Altersstufe zurVerfügung haben.Betrachtet man umgekehrt den Arbeitsmarkt für jüngere Generationenso fällt auf, dass die Gehälter für 20-Jährige weitaus näherbeieinander liegen, jedoch bereits bei Berufsstart einUngleichgewicht von 15% besteht. Genau dies war der Wert, den dieBundesregierung sich damals für 2010 zum Ziel gesetzt hatte und deraktuell im europäischen Vergleich von Deutschlands NachbarländernFrankreich (15.2% Gender Pay Gap) und den Niederlanden (15.6% GenderPay Gap) bereits knapp erreicht wird für Deutschland jedoch weiterhinweit entfernt scheint.- Einflussfaktor Gehaltstransparenz: Das Motto des diesjährigenEqual Pay Day -Untersucht man die Arbeitsmärkte der erwähnten Nachbarländer etwasgenauer, so fällt auf, dass es einen anderen Umgang mit der ThematikGehaltstransparenz gibt. Basierend auf Adzunas Jobseiten in diesenLändern, werden in Frankreich sowie den Niederlanden viel eherGehaltsangaben in Stellenanzeigen aufgeführt wohingegen diese inDeutschland weiterhin kaum vorhanden sind:Anteil von Stellenanzeigen inklusive Gehaltsangabe:Deutschland: 0.6%Frankreich: 19.0%Niederlande: 13.9%*Quelle: Stellenangebot auf www.adzuna.de, www.adzuna.fr,www.adzuna.nlDer mögliche Einfluss auf den Gender Pay Gap ist ein Ansatz, demsich auch der diesjährige Equal Pay Day verspricht. Hier wird unterdem Motto "Transparenz gewinnt" für mehr Offenheit bei DeutschlandsTabuthema Gehalt geworben. Ein Ansatz, der wie der Vergleich derStellenportale von Adzuna zeigt, hierzulande noch viel Arbeiterfordert.Inja Schneider, Country Managerin Deutschland bei Adzuna,kommentiert: "Auch wenn es jüngeren Generationen im Vergleich besserzu gelingen scheint, die Lücke zu schließen, ein Gender Pay Gap von"nur" 15% wäre dennoch inakzeptabel - Frauen sollten weder zu Beginnnoch zu einem späteren Zeitpunkt in ihrer Karriere benachteiligtsein."Sie fügt hinzu: "Nach zahlreichen Initiativen der Bundesregierungsehen wir nun vor allem die Unternehmen angehalten, Arbeitnehmer zuschützen und endlich mit dem Tabu Gehalt zu brechen. Insbesondere imaktuellen Klima des Fachkräftemangels könnten diese eineVorreiterrolle einnehmen indem sie Gehaltsangaben in ihrenStellenausschreibungen einschließen. Ganz nach dem Motto Transparenzgewinnt würde damit zudem gleich beiden Geschlechtern geholfen."Pressekontakt:inja@adzuna.comVollständige Studie mit weiteren Details:http://ots.de/DELYtwOriginal-Content von: Adhunter Ltd, übermittelt durch news aktuell