Epson lädt zu Highend Launch-Event Projektion / Neue Möglichkeiten mit dem ersten nativen 4K 3LCD Projektor von Epson (FOTO)

Meerbusch (ots) -Epson Projektionslösungen wie die Laserprojektoren der EB-L-Serieeröffnen Handelspartnern, Distributoren und Integratoren neueMöglichkeiten, ihr Geschäftsfeld auszubauen. Um dieser Strategieeinen soliden Unterbau zu geben, lädt Epson am 20. September 2018 ab10:00 Uhr zu einem Workshop in die Lang-Akademie ein. Teilnehmererfahren dort aus erster Hand von den Fachleuten der teilnehmendenHersteller sowie Epson, welche Lösungspakete für die BereicheVermietung, Bildung, PoS und Events verfügbar sind. Zusätzlich werdenauf dem Workshop auch Fragen des Vergaberechts erörtert.Interessierte Fachhändler registrieren sich auf der Webseitewww.epson.de/mehr-projektion.Teilnehmer des Workshops haben die Möglichkeit, sich je nachInteressensgebiet auf bestimmte Themengebiete zu fokussieren. Dabeiwerden die jeweiligen Lösungen in realistischen Szenarienpräsentiert. An jeder Station stehen Vertreter der verschiedenenHersteller bereit, detaillierte Fragen zu beantworten.Die einzelnen Stationen des Workshops:- Lösungen für Vermietung:Mit den Projektoren Epson EB-L12000Q, dem EB-L20000U und demEB-L25000.Diese Projektoren werden an dieser Station mit neuerBediensoftware für Highend-Laserprojektoren präsentiert, sodassAnwendungen wie Softedging, Geometrie- und Farbanpassungen besondersleicht zu bewältigen sind.- Lösungen für das Bildungswesen:Mit den Projektoren Epson EB-L20000U, dem interaktiven EB-1470Uiund passenden Crestron-Steuerungen.An dieser Station wird demonstriert, wie einfach die Einbindungder Projektoren in eine komplexe Mediensteuerung sein kann.- Lösungen für die Werbung (PoS):Mit dem neuen Epson LightScene EV-105 Projektor, der auf der ISE2018 für Furore gesorgt hat.In kreativen Lösungen werden mit diesem hochinteressantenProjektor Anwendungen beispielsweise für Museen und ähnlicheEinrichtungen präsentiert.Daten des Events:Epson Workshop in der Lang-Akademie, Schlosserstrasse 8 in 51789Lindlar, am 20. September 2018 ab 10:00 UhrInteressierte Fachhändler registrieren sich unter:www.epson.de/mehr-projektion.Weitere Informationen und Downloads erhalten Sie unter:http://ots.de/1xrlFo