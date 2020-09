Epson Taiwan führt Optik-Engine für Smartglasses global ein - führende AR-Ökosysteme durch Partnerschaften mit lokalen Unternehmen

Taipei (ots/PRNewswire) - Epson Taiwan Technology and Trading ("Epson Taiwan") hat heute mit dem Verkauf seiner Optik-Engines für Datenbrillen begonnen. Damit steht Kunden in aller Welt ab sofort ein AR-Ökosystem der Extraklasse zur Verfügung. Die Lösung erweitert in Zeiten von COVID-19 für alle Verbraucher im Homeoffice das Spektrum der Möglichkeiten.Epson Taiwan hat sich mit der Taiwan Smart Glasses Industry Association (TSGIA), Jorjin Technologies und anderen Partnern zusammengeschlossen. Ziel der Partnerschaft ist es, die taiwanesische AR-Branche an die Weltspitze zu führen und die Technologien mit Usern weltweit zu teilen. Damit folgt Epson Taiwan der 2019 durch die Seiko Epson Corporation formulierten Geschäftsstrategie der "offenen Innovation".Dazu Jim Lu, Präsident von Epson Taiwan: "Die taiwanesischen Unternehmen sind Pioniere der Smartglass-Technologie. Unternehmer und Privatpersonen finden nirgendwo bessere Komplettpakete an AR-Lösungen. Epson ist stolzer Vorreiter in diesem Technik-Bereich. Wir präsentieren dem User ganz neue AR-Erlebnisse. Die aktuelle Corona-Krise ist genau der richtige Zeitpunkt, anderen Regionen und Nationen unter die Arme zu greifen - damit auch sie bessere Tools entwickeln können, die ein sicheres und intelligentes Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen."Die taiwanesischen Unternehmen sind in den Bereichen Hardware, Software, Sensorik und Design führend. Das macht sie zum idealen globalen Partner für Innovationen in der AR-Branche. Epson Taiwan arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen, die über eigene Smartglass-Technologien verfügen. Dadurch positioniert sich das Unternehmen als zentraler Ansprechpartner, der ein optimales Umfeld für die Entwicklung erstklassiger AR-Produkte schafft.Die Jorjin J-Reality Series ist die erste Smartglass-Generation, bei der die Optik-Engine von Epson in der Entwicklungs- und Herstellungsphase zum Einsatz kam. Die Produktreihe beinhaltet Hardware-Funktionen wie das Si-OLED-Microdisplay, das ein kristallklares Bild erzeugt. Zu weiteren außergewöhnlichen Funktionen gehören der eingebettete Display-Regelkreis sowie die Bewegungssensoren.Epson, die TSGIA und ihre lokalen Partner freuen sich auf alle Marken und Unternehmer weltweit, die ihre technischen Möglichkeiten ausweiten, ihr Geschäft ausbauen und Produkte mit echtem Mehrwert schaffen wollen.Über EpsonEpson ist ein führendes internationales Technologie-Unternehmen, das sich zum unentbehrlichen Teil der Gesellschaft entwickeln will - durch originelle, effiziente, kompakte und präzise Technologien, die Menschen, Geräte und Daten miteinander vernetzen. Die Mission besteht darin, Innovationen voranzutreiben und die Erwartungen der Kunden durch Tintenstrahl-Drucker, Produkte zur visuellen Kommunikation, Wearables und Robotik-Lösungen zu übertreffen. Epson ist stolz auf seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft und zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.http://global.epson.com/ (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__global.epson.com_&d=DwMFog&c=4JOzdpIlQcN5fHQL_PMhCQ&r=a6odgxRa3AhRZsbyxcFZBbXVdMHaRAr0uZ9AUBMh068&m=BL9xaoMPZR6AhP8h_gRwox_6oCM6c3r6dmag1zMkzow&s=ZhFHShMqzFTNYsK0hWOrogu9y_dV9r8-Z_JCGKU5VzI&e=)Pressekontakt:Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.Vicky Chungvicky.chung@exc.epson.com.twTaiwan Smart Glasses Industry AssociationTSGIA.iii@gmail.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1281275/Epson_Taiwan_has_made_optical_engines_for_smart_glasses_available_globally__partnering_with_local_or.jpgOriginal-Content von: EPSON, übermittelt durch news aktuell