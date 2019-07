Epsilon ernennt Lee Myall zum Chief Commercial Officer

Der ehemalige Senior Vice President und Management Director vonInteroute wird Epsilons Vertriebs- und Geschäftseinheiten leiten,während das Unternehmen die Geschäftsaktivitäten weiter transformiertund neue Märkte anvisiert.Singapur (ots/PRNewswire) - Epsilon, ein global tätigerKommunikationsdienstleister in Privatbesitz, hat Lee Myall als ChiefCommercial Officer berufen. Diese Ernennung markiert eine neue Phaseder Transformation von Epsilon, denn das Unternehmen baut seinePräsenz im globalen Unternehmenssegment aus. Myall wird dieAbteilungen für Vertriebs- und Geschäftsentwicklung leiten und vonEpsilons Niederlassung in London aus tätig werden.Er bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit und war zuletzt inFunktionen als Senior Vice President und Managing Director beiInterroute tätig, die eine der größten Cloudservice-PlattformenEuropas betreiben. Vor Interoute diente Myall in Führungspositionenbei WAM!NET, die von SAVVIS übernommen wurden."Ich sehe ein Riesenpotenzial bei Epsilon für den Ausbau ihrerReichweite und zur Nutzung ihrer Software-Defined Networking (SDN)Plattform, um den wachsenden Bedarf bei Unternehmen zu erfüllen. Inmeiner neuen Funktion werde ich mich auf meine Erfahrung bei derUmwandlung des Großbetreibergeschäfts stützen, um imUnternehmenssektor zu konkurrieren und das globale Wachstum vonEpsilon voranzutreiben", sagte Lee Myall, CCO von Epsilon. "Eshandelt sich um ein einzigartiges Geschäftsfeld mit einem Modell, dasauf neue Erwartungen von Unternehmen hinsichtlichServicebereitstellung, Leistung und Steuerung abgestimmt ist. Es isteine spannende Zeit, um sich Epsilon anzuschließen und ein Teildieses Unternehmenswandels zu sein."Im Januar 2019 hat Epsilon Colin Whitbread zu seinem ManagingDirector für Service und Operations ernannt. Whitbread leitet dieoperative Seite der Transformation und Expansion in neueMarktsegmente von Epsilon und sorgt gleichzeitig für Exzellenz inBezug auf den Kundendienst. Er kam zu Epsilon von TalkTalk, einenführenden britischen, börsennotierten Kommunikationsunternehmen, woer als COO für Technologie fungierte."Lee trägt mit seiner einzigartigen Erfahrung zu unserem Geschäftbei und wird unser langfristiges Wachstum in neuen Marktsegmentenunterstützen. Er weiß, was man braucht, um über die gesamteLieferkette hinweg erfolgreich zu sein - von Großbetreibern bis hinzu Unternehmen", sagte Jerzy Szlosarek, CEO von Epsilon. "Wirgewinnen Weltklasse-Fachkräfte für uns, um sowohl unserekommerziellen als auch unsere betrieblichen Teams zu unterstützen. Daunser Geschäft weiterwächst, bringen wir Führungskräfte an Bord, diesich durch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Transformationauszeichnen und auf höchstem Niveau Erfolge vorweisen können. Mitjeder neuen Rekrutierung bekommen wir neue Fachkompetenz, die unserenKunden und Partnern direkt zugutekommen wird."Epsilon unterstützt SaaS, PaaS, OTTs, Content- undMedienunternehmen, neben seinem Kundenstamm aus Betreiberkunden. DasUnternehmen ergänzt ständig neue Leistungen, unter anderem durch dieHinzufügung von Enterprise WAN-Diensten und Lösungen für Data CentreInterconnect. Kunden und Partner, die Epsilons SDN-Plattform wählen,erhalten Zugriff auf Abruf für über 600 Serviceprovider, weltweitführende Cloud-Serviceprovider (CSP) und Internet Exchanges von einereinzigen Lösung aus.Informationen zu EpsilonEpsilon ist ein Cloud-zentrierter internationaler Dienstleisterfür Konnektivitäts- und Kommunikationsnetzwerke und verbindet 220Datenzentren in 26 Märkten. Die SDN-Plattform des Unternehmens,Infiny by Epsilon, kombiniert On-demand-Verbindungen, einwebbasiertes Portal und APIs, um Partner mit unkomplizierten undeffizienten Lösungen zu unterstützen. Sämtliche Dienstleistungen vonEpsilon werden durch eine hyperskalierbare globale Backbone-Technikauf Betreiberniveau gestützt, durch die die weltweiten Knotenpunktefür Kommunikation und Technologie miteinander verbunden werden.Epsilon hat seinen Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen inLondon, New York, Dubai und Sofia.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epsilontel.com.Pressekontakt:Sherman PehPublic Relations Manager+65-6813-4905Foto - https://mma.prnewswire.com/media/945022/Lee_Myall_photo.jpgOriginal-Content von: Epsilon, übermittelt durch news aktuell