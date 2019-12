Epsilon Energy: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Stryker":

Der Epsilon Energy-Kurs wird am 14.12.2019, 01:44 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 3.42 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Epsilon Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Epsilon Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Epsilon Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 52,76 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -78,35 Prozent im Branchenvergleich für Epsilon Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,76 Prozent im letzten Jahr. Epsilon Energy lag 78,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Epsilon Energy. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Epsilon Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Epsilon Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Epsilon Energy-Aktie beträgt dieser aktuell 3,87 USD. Der letzte Schlusskurs (3,36 USD) liegt damit deutlich darunter (-13,18 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Epsilon Energy somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 3,45 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,61 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Epsilon Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Epsilon Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.