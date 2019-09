Epredia nimmt am 31. Europäischen Kongress für Pathologie, seiner ersten globalen Pathologiekonferenz seit der Unternehmensgründung teil

Nizza, Frankreich (ots/PRNewswire) - Epredia, ein weltweitführender Anbieter von Präzisions-Krebsdiagnostika, hat heute seineTeilnahme Ende dieser Woche am 31. Europäischen Kongress fürPathologie (ECP) angekündigt. Der ECP 2019 ist der ersteinternationale Pathologiekongress, an dem Epredia seit seinerGründung im Juli 2019 teilnimmt. Nach der Übernahme desGeschäftsbereichs Anatomische Pathologie von Thermo Fisher Scientificdurch die PHC Holdings Corporation im Juni 2019 wurde Epredia alsneues eigenständiges Unternehmen mit der Mission gegründet, dieLebensqualität von Menschen durch die Weiterentwicklung derKrebsdiagnostik zu verbessern. Der ECP findet vom 7. bis 11.September 2019 in Nizza, Frankreich, statt.Epredia hat den ECP 2019 als erste Gelegenheit gewählt, um seinneues Unternehmen der globalen Pathologiegemeinde vorzustellen undsein anhaltendes Engagement für die Bereitstellung hochwertigerProdukte und Dienstleistungen zur Verbesserung der präzisenKrebsdiagnostik zu demonstrieren. Auf dem Kongress wird dasUnternehmen seine breite Palette an Lösungen vorstellen, die denPathologen helfen sollen, einen diagnostischen Vorteil im Kampf gegenKrebs zu erlangen."Epredia ist der neue Name für unser Unternehmen, das seit 1937innovative Diagnostika für Pathologen anbietet", sagte Jim Post,Präsident von Epredia. "Seit vielen Jahren vertrauen Pathologen aufunsere Marken wie Erie, Menzel, Microm, Shandon und Richard Allan, umim Kampf gegen den Krebs etwas zu bewegen. Wir sind stolz auf diesesErbe und freuen uns auf das nächste Kapitel unserer Zukunft als Teilder PHC-Gruppe. Die Produkte und Lösungen von Epredia bilden dieGrundlage dafür, dass Pathologen diagnostische Spitzenleistungenerzielen können. Der Einsatz unserer präzisen Diagnosetoolsermöglicht es dem medizinischen Fachpersonal, Vertrauen in seineDiagnosen zu haben, was zu zielgerichteteren Behandlungen undletztlich zu mehr geretteten Leben führen kann."Der ECP ist die jährliche Veranstaltung der in der europäischenPathologie führenden Society of Pathology und die wichtigsteeuropäische Veranstaltung für Pathologen auf der ganzen Welt. Siekonzentriert sich darauf, die neuesten Fortschritte in allen Aspektender diagnostischen und molekularen Pathologie vorzustellen, die fürdie beste Patientenversorgung unerlässlich sind.Jim fügte hinzu: "Die Pathologie-Gemeinschaft ist entscheidend fürunser Geschäft und die Verwirklichung unserer Mission, dieLebensqualität der Menschen durch die Weiterentwicklung derKrebsdiagnostik zu verbessern. Die Verbesserung der präzisenKrebsdiagnostik zur Unterstützung besserer Patientenergebnisse stehtim Mittelpunkt unseres Handelns. Wir freuen uns, in diesem Jahr aufdem Europäischen Pathologenkongress dabei zu sein, um uns erstmalsals eigenständiges Unternehmen vorzustellen. Der Kongress bietet unshierfür eine großartige Gelegenheit. Außerdem ermöglicht uns derKongress, der Pathologie-Community zu zeigen, dass wir weiterhin dasgleiche umfassende Produktportfolio im Bereich der anatomischenPathologie anbieten und Ambitionen hegen, es weiterzuentwickeln".Epredia wird am Stand R23 im Ausstellungsbereich vertreten sein,wo verschiedene Produkte wie der Revos Tissue Prozessor, das SlideBasket Transfer System für den Gemini(TM) AS Slide Stainer, derClearVue(TM) Coverlipper, der SlideMate AS Slide Printer und der neueFa-Tech Kassettendrucker ausgestellt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971425/Epredia.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/971426/Epredia_Logo.jpgPressekontakt:Joseph Delahuntyjoseph.delahunty@ascensia.com+41-794229286Original-Content von: Epredia, übermittelt durch news aktuell