Mainz (ots) -Um Europa steht es derzeit nicht zum Besten: Der Brexit und vorallem aufkeimender Nationalismus bedrohen den europäischen Traum.Grund, für eine Reihe junger europäischer Regisseurinnen undRegisseure im Monat der Wahl zum Europäischen Parlament ein Zeichenzu setzen. Der so entstandene Episodenfilm "The Love Europe Project"erzählt neun Geschichten, die so unterschiedlich sind wie derKontinent selbst. Der Film ist ab Mittwoch, 1. Mai 2019, 10.00 Uhr,90 Tage lang in der ZDFmediathek und am Montag, 13. Mai 2019, 0.30Uhr, im ZDF auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels zu sehen.Europa - ein politisches Konstrukt? Ein geografischer Raum? EinMythos? Was steckt hinter diesem Wort, das so viel abdecken will unddoch oft schwer greifbar ist? Was genau macht Europa aus, und wasprägt das Zusammenleben der Menschen? "The Love Europe Project"gewährt Einblicke in verschiedene Lebensgeschichten undAlltagssituationen von Europäern: Da ist der Junge aus Deutschland,der Grenzen nur aus dem Geschichtsunterricht kennt. Er lernt imNachbarland Tschechien, dass man auch ohne Worte kommunizieren kann.Da ist die alleinerziehende Mutter aus Kroatien, die als Näherin ineiner Fabrik gegen ihren despotischen Chef aufbegehrt. Aber auchGeschichten vom Rande Europas werden erzählt. Wie die eines jungenAfghanen in Griechenland, für den Europa Sehnsuchtsort undHeimatlosigkeit zugleich ist. Jeder Film fängt die kleinenEigenheiten verschiedener Länder ein, ohne Klischees zu bedienen. Sowerden Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten herausgestellt, diedie Vielfalt Europas widerspiegeln.Alle Episoden sind ab Mittwoch, 1. Mai 2019, auch in der derARTE-Mediathek abrufbar. In der ZDFmediathek und in derARTE-Mediathek steht zusätzlich zur TV-Ausstrahlung noch derdokumentarische Kurzfilm "ONE DAY" zur Verfügung. Am Samstag, 11. Mai2019, 23.00 Uhr, ist "The Love Europe Project" auf ARTE zu sehen.