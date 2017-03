Epigenomics: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

die Aktie des Biotechunternehmens Epigenomics hat in den vergangenen Monaten kaum von sich reden gemacht. Das Chartbild war geprägt von einer fortwährenden Seitwärtsbewegung. Doch das hat sich nun schlagartig geändert. Die Papiere schnellten im zweistelligen Prozentbereich in die Höhe. Was steckt dahinter?

Großauftrag aus Übersee

Wie das Unternehmen mitteilte, konnte in den USA mit dem Department of Veterans Affairs (Kriegsveteranenministerium) ein großer Kunde für Epi proColon, einem Test zur Früherkennung von Darmkrebs, gewonnen werden. Weiter heißt es, dass der Epigenomics-Vertriebspartner Polymedco mit dem Ministerium einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete, der bereits am 1. März in Kraft getreten ist.

Wie bedeutend dieser Auftrag ist, zeigt sich daran, dass es derzeit rund 21 Mio. US-Veteranen gibt, die potenziell für diesen Test infrage kommen. Nachdem die zuständige US-Behörde FDA letztes Jahr im April die Zulassung für Epi proColon erteilt hatte, musste lange Zeit auf einen derart großen Auftrag gewartet werden.

Dementsprechend erleichtert zeigte sich nun Konzernchef Greg Hamilton. „Epigenomics ist stolz darauf, das Department of Veterans Affairs mit Epi proColon zu unterstützen und damit den US-Veteranen eine neue und bequeme Option zur Darmkrebsvorsorge zu bieten.“ Ein steigender Absatz von Epi proColon ist unerlässlich, damit Epigenomics die Gewinnschwelle überschreitet. Bis dato schreibt das Unternehmen regelmäßig rote Zahlen.

Dreifaches Kaufsignal

Aus charttechnischer Sicht konnten mit der Kursexplosion gleich drei Trendmarken geknackt werden. Neben der 200-Tage-Linie und der psychologisch wichtigen 5-Euro-Schwelle wurde auch der seit vergangenem April andauernde mittelfristige Abwärtstrend nach oben durchbrochen.

