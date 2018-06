Epigenomics: Hohe Vola!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Wer will es manchen Aktionären verdenken, dass sie nach dem jüngsten Kurssprung bei der Epigenomics-Aktie (Teil-)Gewinne mitnehmen? Doch das, was sich am letzten Handelstag der vorigen Woche zeigte, war dann doch auffällig. So ging die Epigenomics-Aktie am Freitag mit einem Tages-Verlust von 23 Cents oder ca. 8,7% auf 2,42 Euro aus dem Xetra-Handel. Gewiss, das lag immer noch deutlich über den

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.