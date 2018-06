Epigenomics: Heftiger Kurssprung!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Manch ein Aktionär mag sich beim Blick auf die Kursveränderung der Epigenomics-Aktie zu Wochenbeginn verwundert die Augen gerieben haben: Am Montag ging die Aktie mit einem Plus von ca. 60,8% aus dem Xetra-Handel. Was war da los? Dies: Epigenomics hatte mitgeteilt, dass von den ?staatlichen Krankenversicherungen der USA? (CMS) eine vorläufige Gebühr für den Darmkrebstest von Epigenomics veröffentlicht worden ist. Und ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.