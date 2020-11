Epigenomics Aktie: Weiterer Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics Aktie: Nachdem mit einer riesengroßen Kurslücke das 212-Tief unterschritten wurde, ging es am gestrigen Handelstag abermals um über 25 % zur Unterseite. Es sieht so aus, als würde sich dieser Trend in nächster Zeit fortsetzen. Um das Chartbild ins Positive zu drehen, muss die 0,80 Euro Marke zurückerobert werden. Erst dann besteht eine Möglichkeit dazu die Kurslücke zu schließen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



