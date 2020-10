Epigenomics-Aktie: Nach dem Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Die US-amerikanische Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services hat die Kostenübernahme für Epi proColon verweigert. Epi proColon ist ein Standard-Test in den USA für die möglichst frühe Diagnose von Darmkrebs-Erkrankungen. Was bleibt dem Unternehmen nun übrig? Welche Chancen gibt es nun überhaupt?

Die Entscheidung der US-amerikanische Krankenversicherung ist nicht final. Aktuell läuft eine 30-tätige Kommentarfrist. Danach ...



