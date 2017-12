Epigenomics-Aktie: Kurssprung lässt die Anleger wieder hoffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Liebe Leser,

nach Wochen und Monaten der Abwärtsbewegung hat es ein kleines Kursfeuerwerk bei der Epigenomics-Aktie gegeben. Die Aktie konnte deutlich zulegen und auf 4,60 Euro ansteigen. Anschließend ging es jedoch wieder unter die 100-Tagelinie zurück und die Aktie pendelte sich bei rund 4 Euro ein.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Kurssprung sorgt nur kurz für Entlastung!

Auch weiterhin ist die Epigenomics-Aktie gefangen in einem Abwärtstrend. Dieser würde erst in Bedrängnis geraten, wenn die Aktie über den Widerstandsbereich bei 4,85 Euro steigen würde. Abzuwarten bleibt, wie sich die Aktie in den nächsten Tagen verhält und ob operative Neuigkeiten für steigende Kurse sorgen können.

Charttechnische Analyse der Aktie: Kaufsignal aus dem Relative Stärke Index sorgte wohl für das Kursfeuerwerk!

Der Relative Stärke Index ist nach dem Auslösen des Kaufsignals ähnlich wie der Kurs deutlich nach oben gestiegen und notiert nun ziemlich mittig in seiner Bandbreite bei 52 Punkten. Neue Signale sind daher fürs Erste nicht absehbar.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.