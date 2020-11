Epigenomics Aktie: Ist das eine Überlebenschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Hier kann man viel lernen: Ein unnachahmlicher Kurseinbruch seit Ende August sorgte in der Spitze für Kursverluste in Höhe von mehr als 90 %. Grund hierfür war, dass die amerikanische Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services überraschend bekannt gab, die Kosten eines Darmkrebs-Bluttests von Epigenomics nicht zu übernehmen. Dadurch geriet das Unternehmen finanziell in Bredouille und plant nun mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung