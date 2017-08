Epigenomics-Aktie: Geht die Achterbahnfahrt weiter oder kehrt wieder etwas Ruhe ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

in den letzten Wochen konnte sich die Aktie von Epigenomics wieder etwas erholen. Zuvor ging es stark abwärts, mit der Folge, dass die Aktie bis auf 4 Euro zurückfiel. Zur Orientierung: Die Aktie notierte vor dem Kurssturz fast doppelt so hoch. Das Jahreshoch befindet sich bei rund 7,40 Euro.

Heidelberger Beteiligungsholding erwirbt weitere Anteile am Unternehmen

Wie kürzlich bekannt wurde, hat die Heidelberger Beteiligungsholding ihren Anteil an Epigenomics weiter ausgebaut. In der letzten Stimmrechtsmeldung hieß es, dass der Anteil der Stimmrechte auf 4,23 % erhöht wurde. Zuvor hatte die Gesellschaft eine Beteiligung von 3,51 % inne.

Epigenomics beginnt mit einer neuen Marketing-Studie zu Epi proColon®

Die Studie wird an mehreren Kliniken gestartet und soll in den nächsten drei Jahren 4.500 Teilnehmer hervorbringen. Mit einem Abschluss der Studie rechnet das Unternehmen im Jahr 2022. Die Epi-Reihe bietet Bluttests zur Erkennung von Krebserkrankungen an. Epi proColon® wird zur Diagnose von Darmkrebs eingesetzt. In den USA unterziehen sich immer noch zu wenige Menschen einem vorsorglichen Darmkrebs-Screening, sodass hier ein erhöhter Bedarf besteht.

