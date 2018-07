Epigenomics Aktie: Es ist noch ein weiter Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics arbeitet derzeit an Technologien, mit denen die Erkennung von Krebs verbessert werden soll. Konkret dreht sich dabei aktuell vieles um einen Leberkrebs-Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, der sich speziell an Patienten mit Leberzirrhose richtet. Die Projekte des Berliner Unternehmens sind vielversprechend, verlangen aber auch nach Geduld. Eben jene scheint vielen Anlegern zu fehlen, denn in den letzten Monaten ging es

Ein Beitrag von Robert Sasse.