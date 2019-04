Epicentre: Ein Wunder?

Weitere Suchergebnisse zu "MACKENZIE INTL EQTY IDX ETF":

An der Heimatbörse Singapore notiert Epicentre per 19.04.2019, 17:02 Uhr bei 0,09 SGD. Epicentre zählt zum Segment "Computer und Elektronik Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Epicentre einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Epicentre jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,53 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Epicentre damit 10 Prozent über dem Durchschnitt (-6,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -10,04 Prozent. Epicentre liegt aktuell 13,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Epicentre konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Epicentre auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,86 liegt Epicentre unter dem Branchendurchschnitt (30 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 37,05 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.