EpiBone, Inc. erhält die FDA-Zulassung für den Beginn der ersten menschlichen Phase 1/2-Studie mit seinem Knochenprodukt EB-CMF

Mögliche bahnbrechende Technologie für den Knochenersatz aufStammzellbasisNew York (ots/PRNewswire) - EpiBone, Inc. gab heute bekannt, dassdie US-Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln(Food and Drug Administration, FDA) ihre IND-Freigabe(Investigational New Drug) erteilt hat, um mit einer klinischenPhase-1/2-Studie mit ihrem führenden KnochenproduktEpiBone-Craniomaxillofacial (EB-CMF) als mögliche Behandlung vonRamus-Kontinuitätsdefekten im Unterkiefer fortzufahren. Der Ramus istein wichtiger Bestandteil des Kieferknochens zur Befestigung der mitdem Kauen verbundenen Muskeln.EB-CMF ist ein lebendiges, anatomisch korrektesKnochentransplantat, das aus patienteneigenen, fetthaltigenStammzellen hergestellt wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit,Knochen aus dem Körper eines Patienten zu entnehmen, wasmöglicherweise Schmerzen sowie Operationszeiten undKrankenhausaufenthalte reduziert. Gleichzeitig wird einePassgenauigkeit an den Defekt ermöglicht."Wir sind stolz auf die Arbeit, die in diese IND gesteckt wurde,und sind unserem gesamten Team sowie allen unseren Investoren,Beratern und Vorreitern auf diesem Gebiet dankbar, die diesermöglicht haben", kommentierte Dr. Nina Tandon, CEO undMitbegründerin von EpiBone. "Unsere Technologie hat das Potenzial,den Bereich der Skelettrekonstruktion, wie wir ihn kennen, zuverändern. Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich zuhelfen, die optimale Form und Funktion auf möglichst nahtlose,langfristige und natürliche Weise wiederzuerlangen."Die klinische Phase-1/2-Studie wird das EB-CMF-Produkt direkt beiPatienten mit mandibulären Ramus-Kontinuitätsdefekten, die eineRekonstruktion erfordern, untersuchen. Neben der primären Sicherheitvon EB-CMF soll die Studie auch die Wirksamkeit von EB-CMF bei derKnochenrekonstruktion sowie bei der Integration mit dem nativenGewebe nachweisen. Das Unternehmen rechnet mit der Aufnahme von 6Patienten in diese Studie. Das Unternehmen hofft, dass diese Studiedie Erforschung anderer potenzieller Indikationen für anderegesichtsrekonstruktive Operationen, die Knochentransplantationenerfordern, sowie Studien zum Knorpelersatz im Knie und anderenKörperregionen unterstützen wird.Informationen zu EpiBoneEpiBone, Inc. ist ein privat geführtes Unternehmen fürregenerative Medizin, das sich auf die Rekonstruktion des Skelettskonzentriert. An der Schnittstelle von Biologie und Technik nutzt dasUnternehmen die Kraft der patienteneigenen Zellen, um lebendigeLösungen zu schaffen, die nahtlos in den Körper eines Patientenintegriert werden. EpiBone entwickelt derzeit eine Pipeline vonKnochen-, Knorpel- und Verbundprodukten (Knochen und Knorpel).Weitere Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.epibone.com/.