Epam Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Epam weist am 28.02.2022, 13:32 Uhr einen Kurs von 382.43 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Epam auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Epam mit einem Wert von 63,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 142,92 , womit sich ein Abstand von 55 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Epam-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Epam-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 683,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 78,65 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (382,43 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Epam somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Epam derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 569,5 USD, womit der Kurs der Aktie (382,43 USD) um -32,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 525,85 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -27,27 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".