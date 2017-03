Eon will schnell über Kapitalmaßnahmen entscheiden

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN (dpa-AFX) - Der von der Energiewende in Mitleidenschaft gezogene Versorger Eon will rasch über die Aufnahme von frischem Geld entscheiden.



Es geht um eine Größenordnung von bis zu zwei Milliarden Euro. "Sie sollten davon ausgehen, dass wir hierzu sehr zügig eine finale Entscheidung treffen werden", sagte der kommende Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch laut Redemanuskript auf der Bilanzpressekonferenz in Essen.

Mit dem Geld will Eon die sogenannte Risikoprämie aus dem Atomkompromiss gegenfinanzieren. Möglich ist laut Eon eine zehnprozentige Kapitalerhöhung oder die Aufnahme von Hybrid-Kapital. Ziel ist es, die Verschuldung zurückzufahren und das Eigenkapital zu stärken. Zur Jahresmitte wird Eon insgesamt 10 Milliarden Euro an den staatlichen Atomfonds überweisen.