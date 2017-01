Eon: was erwarten die Anleger vom neuen Jahr?

Lieber Leser,

im September des vergangenen Jahres ist es zu deutlichen Verlusten bei der Aktie des Energieversorgers Eon gekommen. Bis jetzt konnte sich der Titel von dieser Talfahrt no h nicht wirklich erholen. Aber immerhin geht es seit etwa vier Wochen wieder aufwärts, schließlich stehen in diesem Zeitraum Kursgewinne von etwa zehn Prozent zu Buche. Es liegt auf der Hand, dass die Aktionäre von Eon-Vorstandschef Johannes Teyssen eine gewisse Wiedergutmachung erwarten. Teyssen übernahm das Zepter bei Eon im Jahr 2010. Erreichte die Eon-Aktie damals ein Jahreshoch von knapp 30 Euro, sind wir mittlerweile bei einem Kursniveau von weniger als 7 Euro angekommen.

Die Kritik an den Energieversorgern ist bekannt, und trifft neben Eon selbstverständlich auch den Rivalen Eon. Beiden Unternehmen ist auch gemein, dass sie im Laufe des letzten Jahres eine Aufpaltung vorgenommen haben, doch während bei RWE sich die Tochter Innogy um das Geschäft mit den Erneuerbaren Energien kümmert und die konventionelle Stromerzeugung beim alten Konzern bleibt, hat man bei Eon genau die umgekehrte Variante gewählt, hier ist es die abgespaltene Gesellschaft Uniper, die die alten Kohle- und Atomkraftwerke unter ihrer Fittiche hat.

