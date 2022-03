Eon unterstützt Ausrufung der Frühwarnstufe im Notfallplan Gas

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat sich hinsichtlich der ausgerufenen Frühwarnstufe im Notfallplan Gas an die Seite der Bundesregierung gestellt. "Wir unterstützen die Entscheidung", sagte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Man müsse sich in der aktuellen Situation "vorausschauend und vorsorglich auf viele denkbare Szenarien vorbereiten". Die Frühwarnstufe erleichtere die Koordinierung aller relevanten Marktakteure mit den verantwortlichen Stellen in Politik und Verwaltung.

Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine auf eine angespannte Lage bei der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck rief deswegen am Mittwoch die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Ein Krisenstab wird von nun an täglich die Gasversorgungslage beurteilen./lew/tob/nas/mis