Eon und RWE: Das ist jetzt gesichert!

Im Juli 2019 kündigte Eon an, mehr als 3,3 Millionen britische Haushalte mit Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Biomasse und Solar zu versorgen. Dies sei das bislang größte Vorhaben dieser Art in Großbritannien, hieß es. Die dafür notwendigen Windparks wurden ursprünglich von Eon in den letzten zehn Jahren gebaut, 3,3 Milliarden Pfund hat man dort investiert.



