Eon startet Übernahmeangebot für Innogy - Angebotsfrist endet am 6. Juli

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat am Freitag sein offizielles Übernahmeangebot für den Konkurrenten Innogy vorgelegt.



Wie bereits bekannt, hat das Angebot einen Gesamtwert von 40 Euro je Aktie, inklusive der Innogy-Dividenden für 2017 und 2018, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die Annahmefrist endet am 6. Juli. Wie bereits bekannt, will Eon Innogy übernehmen und dann in einer komplexen Transaktion die verschiedenen Geschäfte unter sich und der Mutter RWE aufteilen, die knapp 77 Prozent an Innogy hält. Zudem wird RWE mit knapp 17 Prozent größter Aktionär von Eon.

Sobald Eon die Kontrolle über Innogy erhalten hat, soll der größte Teil des Gesamtgeschäfts mit Erneuerbaren Energien an RWE gehen. RWE bekommt zudem weitere Geschäftsteile: von Innogy das Gasspeichergeschäft und den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag; von Eon die Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen. RWE zahlt als Ausgleich zudem noch 1,5 Milliarden Euro an Eon.

Eon wird sich damit künftig auf das Geschäft mit Netzen und Vertrieb konzentrieren, RWE auf die Stromproduktion. Der Abschluss der gesamten Transaktion wird für Ende 2019 erwartet. Der Vollzug des Übernahmeangebotes wird nicht vor Mitte 2019 erwartet und steht unter Vorbehalt der Freigabe etwa durch die Kartellbehören. Wie bereits bekannt, will Eon danach rund 5000 Stellen abbauen. "Wir werden mit jedem Mitarbeiter gleichermaßen fair umgehen", versprach Eon-Chef Johannes Teyssen. Der Abbau werde sozialverträglich und in enger Abstimmung mit den Sozialpartner umgesetzt./nas/jha/