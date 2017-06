Eon rechnet nach Atomsteuer-Urteil mit mehr als drei Milliarden Euro Erstattung

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon erwartet nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer eine Steuererstattung in Milliardenhöhe.



Weil das Gericht die Steuer am Mittwoch kippte und rückwirkend für nichtig erklärte, rechnet Eon mit einer Erstattung von in den Jahren 2011 bis 2016 gezahlten Steuern in Höhe von 2,85 Milliarden Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen nach der Entscheidung aus Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Zudem dürften noch Zinsen von rund 450 Millionen Euro hinzukommen. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für den bereinigten Konzernüberschuss bleibe davon unberührt, hieß es vom Unternehmen. Bei den zu erwartenden Erstattungen handle es sich um einen außerordentlichen, nicht-operativer Vorgang. Eon kündigte an, mit den Mitteln die Bilanz stärken zu wollen - über einzelne Maßnahmen werde noch entschieden./men/jha/