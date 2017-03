Eon rechnet 2017 wieder mit Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN (dpa-AFX) - Nach drei verlustreichen Jahren geht der Energieversorger Eon 2017 von einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen aus.



Es sei davon auszugehen, dass das berichtete Nettoergebnis positiv ausfalle, erklärte der kommende Finanzchef Marc Spieker am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Ausschließen wolle er aber nichts.