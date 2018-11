Eon plant Onshore-Windpark in Schweden

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon will einen der größten Onshore-Windparks in Schweden bauen.



Das Projekt Nysäter soll eine Leistung von 475 Megawatt haben, wie der Energieversorger am Freitag in Essen mitteilte. Mitfinanziert werde die rund 500 Millionen Euro teure Anlage von dem Schweizer Investor Credit Suisse Energy Infrastructure Partners, der 80 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens hält.