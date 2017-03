Eon hält an Trennung von Kraftwerks-Beteiligung Uniper fest

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon will sich wie geplant von seinen restlichen Anteilen an der früheren Kraftwerkstochter Uniper trennen.



"Für Eon ist die verbliebene Minderheitsbeteiligung nicht strategisch und wird künftig veräußert werden", sagte Konzernchef Johannes Teyssen am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. "Dies wird einen Beitrag leisten, um dann auch Eon weiter zu entschulden."

Eon hatte sein konventionelles Kraftwerks-Geschäft in Uniper ausgelagert und an die Börse gebracht. Aktuell hält Eon noch eine Beteiligung von knapp 47 Prozent, die zuletzt mehr als 2,4 Milliarden Euro wert war. Die Anteile sollten wie geplant von 2018 an verkauft werden, ergänzte der kommende Finanzchef Marc Spieker.