Eon: Neue Probleme bei Innogy-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Eigentlich waren die Rahmenbedingungen für die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch den Branchenriesen Eon schon klar definiert, doch nun kommt ein neuer Akteur ins Spiel. Macquarie, ein Infrastrukturinvestor, will die lukrativen Teile von Eon zu übernehmen.

Innogys-Anteile in Tschechien sind im Fokus

Laut Handelsblatt hat der in Australien ansässige Infrastrukturinvestor ein Auge auf das Geschäft von Innogy in Tschechien geworfen und will dieses ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Benjamin Fitzgerald.