Eon: Jetzt mal eine Reaktion!

Die Woche begann für Eon an der Börse außerordentlich gut: Auf bis zu 9,58 Euro kletterten die Papiere des Energiekonzerns, das waren fast zwei Prozent Zugewinn. Die RWE-Aktie legte am Montag in ähnlichem Maße zu. Laut Medienberichten war der Aufschwung der Versorger möglicherweise auch dem Bund-Länder-Kompromiss zum Klimapaket geschuldet. Eine gute Nachricht von Eon in der vergangenen Woche hatte an den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung